Ostia incontra l’Autore: Claudia Durastanti e i sassi contro la finestra

Continuano gli appuntamenti estivi della cultura in riva al mare con la terza edizione della rassegna letteraria “Libri in spiaggia per lettori d’amare” voluta ed organizzata dall’Associazione di promozione culturale “Ostia incontra l’Autore”, fondata da donne che amano Ostia e la lettura. Socie fondatrici dell’associazione sono la giornalista Sabrina Deligia, che ne è presidente, Susanna Corti, imprenditrice e vice presidente, Laura Falchetti, imprenditrice e tesoriere, Gloria Piccioli, studentessa in Editoria a La Sapienza di Roma e anche lei nel direttivo dell’associazione.

“Ci siamo conosciute ed apprezzate nel tempo” raccontano “maturando la stessa convinzione esperenziale: la crescita culturale di un territorio, delle persone che lo abitano e lo attraversano” ciò che “non può fare a meno della condivisione dei saperi”. Da qui il sostegno della lettura “come mezzo di aggregazione, piuttosto che strumento di isolamento”, coltivando “lettori d’amare” perché “noi siamo nate sul mare. I primi passi li abbiamo fatti in spiaggia, sulla sabbia di Ostia”.



L’evento, con ingresso gratuito, si svolge negli stabilimenti balneari del litorale romano. Ad ogni presentazione segue il firmacopie con l’Autore o l’Autrice. La manifestazione è organizzata nel rispetto delle norme anti Covid-19, necessario, pertanto, dotarsi di mascherina personale.



Il 2 settembre dalle 18 alle 19 presso lo stabilimento balneare La Capannina da Pasquale, sito al civico 156 del Lungomare Amerigo Vespucci al Lido di Ostia, Claudia Durastanti presenta il suo romanzo “Un giorno verrò a lanciare i sassi alla tua finestra”, storia di una lunga adolescenza americana, pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo.



IL LIBRO

Qualcuno per arrivare a New York ci mette una vita, altri ci trascorrono solo qualche anno, giusto il tempo di diventare la persona che immaginavano di essere, e poi se ne vanno altrove. A cercare di capire cosa resta di se stessi, quando il sogno si incancrenisce o esplode. E poi ci sono quelli che a New York non arrivano mai, e convivono con la sua nostalgia.



Pensavano che avrebbero formato una band, che avrebbero lasciato il segno nelle gallerie di arte contemporanea, che si sarebbero innamorate di qualcuno di indimenticabile. Per un po’ ci hanno provato, e il loro ostinato tentativo, lo slancio innocente e romantico verso tutto quello che potevano essere, è tutto ciò che conta ai fini di questa storia. “Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra” è il romanzo di una lunga adolescenza americana che va dagli anni Settanta ai primi anni Duemila, fatta di incontri e di separazioni, di prime volte e di “care strane matte ragazze” destinate a uscire di scena.



Jane e Michael, Zelda e Francis, Ginger ed Edward si trovano in mezzo alla città e iniziano a scambiarsi libri, canzoni e lettere d’amore; provano a crescere insieme confrontando i propri miti e abbattendo i propri idoli. Sanno che non durerà per sempre ma sanno anche che qualunque apocalisse li distruggerà, sarà comunque meravigliosa.



L’AUTRICE

Claudia Durastanti, nata a Brooklyn nel 1984, è scrittrice e traduttrice. Il suo romanzo d’esordio “Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra” (2010) ha vinto il Premio Mondello Giovani. Nel 2013 ha pubblicato “A Chloe, per le ragioni sbagliate”, nel 2016 “Cleopatra va in prigione” e nel 2019 “La straniera”, finalista alla LXXIII edizione del Premio Strega e in corso di traduzione in 15 paesi. È stata Italian Fellow in Literature all’American Academy di Roma. È tra i fondatori del Festival of Italian Literature in London.



SCHEDA EVENTO

Data 2 settembre

Orario 18:00-19:00

Dove Stabilimento balneare La Capannina da Pasquale

Indirizzo Lungomare Amerigo Vespucci 156 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.lacapanninadapasquale.it

Telefono +39 06 56470143

Organizzatore Ostia Incontra l’Autore

Indirizzo Lungomare Paolo Toscanelli 148 - Lido di Ostia (RM)

Sito https://www.ostiaincontralautore.it

Facebook https://www.facebook.com/ostiaincontralautore.it

Cellulare +39 391 1340601

E-mail info@ostiaincontralautore.it