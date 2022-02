Osanna, 50 anni di progressive rock Made in Naples

Gli Osanna arrivano in Auditorium Parco della Musica con un live dedicato alla memoria di Danilo Rustici (storico chitarrista e compositore) scomparso nel Febbraio del 2021.

Un concerto in cui celebrano 50 anni di storia e di attività discografica in circa due ore di brani storici tratti dai vari album incisi e pubblicati negli anni ’70, come L’Uomo, Milano Calibro 9, Palepoli, Landscape of Life e Suddance (alcuni dei quali vincitori del premio della Critica Discografica Italiana) e altri tratti dagli album pubblicati in questo ultimo decennio come: ?Taka Boom, Prog Family, Rosso Rock, Palepolitana, Pape Satan Aleppe.

Naturalmente non mancheranno alcuni brani inediti tratti dal nuovo album “OSANNA 50 - Il Diedro del Mediterraneo” e sarà l'occasione per presentare di docufilm "Osannaples" di Deborah Farina ed il libro "L'Uomo. Sulle note di un veliero" di Franco Vassia.