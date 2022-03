Orto dei sensi, esperienza sensoriale per bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni

Tribù torna all’Orto Botanico di Roma con un evento per bambini e bambine dedicato alla scoperta dell’Orto attraverso i cinque sensi. Un percorso di 5 tappe che ha come obiettivo quello di far immergere i bambini in un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

Di senso in senso, i piccoli ospiti sperimenteranno la Natura dell’Orto Botanico in modo fattivo.



La vista: estrazione dei colori dalle piante , con due artiste tessili specializzate in tintura naturale e Stampa botanica, i bimbi scopriranno come estrarre i colori dalle piante e moltiplicarne le sfumature.



L’udito: laboratorio a cura di Isabelle Binet, un breve viaggio durante il quale “l’ascolto” diventa veicolo di connessione con la natura. Intorno all’albero per respirare ed udire, per ricevere i segreti che ci racconta, per offrire alla natura e all’aria l’orchestra di piccole percussioni.



L’olfatto: quanti odori ha la natura? I nostri piccoli esploratori andranno alla scoperta di odori nuovi e sconosciuti ma anche di quelli semplici e che conoscono già. Tutti i profumi della Natura, tra terra, fiori e piante.



Il tatto: l’Orto Botanico a portata di mano, toccheremo con mano le forme e le consistenze di fiori, foglie e frutti e le stamperemo sull'argilla: vedrete com’è bello accarezzare la Natura!



Il gusto: merenda botanica raw & green preparata con con ingredienti plant base, proporremo ai bimbi e alle bimbe due ricette gustose, utilizzando i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, per imparare a gustare una merenda deliziosa fatta con tutto ciò che la Natura spontaneamente ci offre.



Il percorso Orto dei sensi si rivolge ai bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni. Costo del biglietto partecipanti Orto dei sensi: 25 Euro. Include: ingresso all'Orto Botanico, possibilità di visitare la mostra dei dinosauri, 5 lab, merenda.



Per i piccoli dai 2 ai 4 è previsto un laboratorio di stampa botanica nella pasta modellabile. Sceglieremo con loro le foglie o i fiori che più ti piacciono e con l’aiuto di piccoli utensili li imprimeranno. Si svolgerà su due turni: 1)11.30-12.30 2)15.00-16.00. Costo del biglietto per i partecipanti al lab piccoli: 15 Euro



Evento fruibile solo su prenotazione. Per info, disponibilità e prenotazioni info@tri-bu.it - whatsapp 3393877564 3349296776