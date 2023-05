Ortidea 2023, il mondo delle orchidee a Roma

Torna a Roma Ortidea. Dal 20 al 21 maggio, l'Orto Botanico di Roma torna ad essere la cornice dell'evento florovivaistico organizzato da Sens Eventi. Il variegato e variopinto mondo delle orchidee sarà protagonista all'interno del bellissimo giardino trasteverino alle pendici del Gianicolo, con i suoi 12 ettari, le sue collezioni botaniche uniche e rare e le sue fontane storiche.

Saranno in mostra le coloratissime esposizioni di orchidee, tillandsie, bromelie e kokedama provenienti dagli orti botanici di Napoli e Firenze e da tre delle associazioni italiane di settore più prestigiose come A.I.O., A.O.C.I. e A.L.O., cui quest’anno si aggiunge quella dell’Associazione Dendrobium & Fuukiran, specializzata nel settore delle orchidee giapponesi. Obiettivo della due giorni, infatti, è quello di riunire nello stesso luogo non solo le più belle e preziose varietà di queste piante ma anche gli esperti più autorevoli per avvicinare, o riavvicinare, il grande pubblico all’immensa bellezza e varietà di colori e profumi delle diverse specie vegetali.

Ad animare i tre giorni di evento aperto a tutti, dagli appassionati di orchidee ai coltivatori più attenti ma anche ai semplici curiosi, sarà un ricco programma articolato tra laboratori per adulti e bambini, seminari e incontri a tema oltre a mostre e visite guidate esclusive e un contest entusiasmante che coinvolgerà tutti i visitatori.

Il programma di Ortidea 2023

Tra gli appuntamenti in programma, tutti inclusi nel biglietto e prenotabili direttamente all’interno dell’Orto, imperdibile sarà quello dedicato coltivazione delle orchidee in casa con approfondimenti sui fondamentali accorgimenti per riuscire a farle crescere tra le mura domestiche come la fertilizzazione e il rinvaso. Non mancherà, poi, un incontro dedicato alla cura delle orchidee, uno spazio dedicato al recupero delle piante malandate che, come gli scorsi anni, aiuterà i partecipanti a capire come rimediare a problematiche causate da eccessiva o scarsità acqua o sole.

Spazio anche ai kokedama, le piante giapponesi sospese (che crescono, cioè, con le radici volanti e senza vaso) risalenti al 1600, ma anche ai bonsai e piante carnivore.

Fiore all’occhiello della manifestazione sarà la prestigiosa mostra di orchidee rare e preziose – allestita nella grande Serra Espositiva - alla quale contribuiranno l’Orto Botanico di Napoli con la sua particolare collezione, l’Orto Botanico di Firenze, lo stesso Orto Botanico di Roma, le principali Associazioni di settore italiane e l’Associazione Dendrobium & Fuukiran – che esibirà la squisita eleganza essenziale, tipica del Sol Levante - con installazioni e esposizioni di specie di grande bellezza.

E se bellezza fa spesso rima con rarità, il pubblico potrà anche ammirare ed acquistare varietà di orchidee provenienti, oltre che dall’Italia, dall’Ecuador, presentate da Ecuagenera, direttamente dal Sudamerica.

Passeggiando tra i viali dell’Orto, naturalmente addobbati grazie alle incantevoli fioriture delle collezioni che crescono rigogliose tra le sue mura, il pubblico avrà inoltre la possibilità di trovare rimedi e concimi naturali per le piante, oltre alle opere preziose realizzate dagli artigiani come gioielli realizzati in fibre vegetali o con calchi di vere e proprie foglie, stoffe decorate con pittura a mano e prodotti per il corpo creati esclusivamente con prodotti naturali ed ecosostenibili. Spazio anche a conserve, marmellate, dolci da forno e prodotti del territorio.

Non mancheranno, inoltre, le visite guidate dall’impronta didattico/divulgativa che condurranno i partecipanti di tutte le età ad avvicinarsi, con un approccio semplice e coinvolgente, a queste tipologie di piante di straordinaria resistenza ma anche alle alberature centenarie presenti all’interno dell’Orto Botanico e al roseto con la sua variopinta collezione di specie, alcune delle quali anche rare. E ancora non mancheranno le passeggiate all’interno delle ricche collezioni di felci, bambù e piante tropicali, al Giardino Giapponese e tra i filari del Vigneto Italia, una vera e propria enciclopedia a cielo aperto di tutte le varietà autoctone di vitigni d’Italia.

Tanti anche gli appuntamenti che coinvolgeranno i più piccoli con laboratori creativi per imparare divertendosi l’importanza della natura, della biodiversità e del riciclo, il rispetto per le piante e per tutti gli abitanti degli ecosistemi. Spazio, quindi, al laboratorio “Orchidee in testa” che vedrà i bambini alle prese con la creazione di coroncine fiorite realizzate con carta e cartoncino, o ancora a “Fiori Ronzanti e il Mondo degli Impollinatori” che li coinvolgerà nella scoperta del ruolo degli insetti e dei semi.

Si rinnoverà, anche per questa edizione di Ortidea, la collaborazione con i Carabinieri del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari che saranno presenti con uno spazio. Il Raggruppamento Carabinieri Cites presenterà e racconterà alcuni reperti, frutto delle attività di tutela svolte quotidianamente, con l’obiettivo di sollecitare le nuove generazioni a intraprendere scelte ambientali responsabili a garanzia della biodiversità.

Non mancherà poi lo spazio dedicato al buon cibo e al buon bere con corner dedicati che coccoleranno i palati del pubblico attraverso proposte fresche, gelati e sfizi per tutti i gusti.

Le visite guidate

"Segno e figura nell’Accademia di Federico Cesi. Dalle “piante indiane” all’“Orchidea lincea”

Dopo il grande successo in occasione di Era Di Maggio, anche per Ortidea 2023 non mancheranno le visite guidate dal carattere culturale e didattico all’interno della Biblioteca Corsiniana. Domenica 21 maggio, infatti, alle ore 15:00 alle ore 16:30, andranno in scena due esclusivi percorsi guidati di circa trenta minuti ciascuno, dal titolo "Segno e figura nell’Accademia di Federico Cesi. Dalle “piante indiane” all’“Orchidea lincea”, che daranno l’opportunità al pubblico non solo di visitare la mostra “Rara Herbaria” ma anche di ammirare un elevato numero di erbari provenienti dalla collezione di Peter Good e due esemplari del “Tesoro messicano”, il monumentale trattato naturalistico sulla flora, la fauna e la mineralogia del Nuovo Mondo di cui uno, risalente al 1613, impreziosito dalle note manoscritte di Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei di Roma, aperto alla pagina che raffigura l’”Orchidea Lincea”.

Orchidea Fashion Show - "La DEA più bella: porta la tua orchidea all'Orto"

Imperdibile appuntamento di questa edizione di Ortidea 2023 sarà anche l’Orchidea Fashion Show, aperto a tutti i visitatori. Domenica 21 maggio, infatti, i fieri coltivatori di orchidee potranno portare i loro esemplari più preziosi all’interno del giardino trasteverino per mostrarli a tutti i partecipanti in un’area dedicata. Al termine della giornata, un Comitato selezionerà la pianta più bella. Al fortunato proprietario uno speciale riconoscimento: far immortalare la propria orchidea da un fotografo professionista per un vero e proprio servizio da “DEA”!