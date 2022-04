Orticola di Roma, manifestazione dedicata al verde, ai fiori e alla sostenibilità

Arriva a Roma la prima edizione di Orticola di Roma, manifestazione dedicata ai fiori, al florovivaismo, alla natura, all'arte e alla sostenibilità. Molto più di una mostra-mercato che si snoderà, in particolar modo, tra Villa Borghese e via Condotti.

Un evento culturale che vede il coinvolgimento di vivaisti, produttori di piante e aziende attente alla sostenibilità, accanto al circuito di musei di Villa Borghese, al Fai, alle istituzioni in una tre giorni declinata tra bellezza, natura e armonia.

Il programma di Orticola di Roma

Venerdì 6 maggio

9.00 : Apertura della prima edizione Orticola di Roma

15.30: Passeggiate Romane nel Verde Botanico – Partenza dallo stand di Giardino Segreto Garden Tour per scoprire Roma nel Verde. Una visita tra spazi pubblici e privati che comprenderà: Villa Borghese, Villa Aldobrandini, Angelicum, Giardino della Torre delle Milizie, il Giardino della Villa Carlo Alberto al Quirinale, e il Giardino Pubblico Sant’Andrea

17.00 Lettura Botanica di Nicoletta Campanella Nicla Edizioni : presentazione del secondo volume della collana editoriale “La vie en roses” Le rose cinesi, Regine dell’Oriente. Un racconto di viaggi incredibili, di esploratori, di pionieri, passioni, moda e costume a partire dall’inedita storia che narra di colei che prima le accolse alla sua corte: La Regina Maria Antonietta.

18.00/20.00: inaugurazione Mostra Mercato Flora Vivaistico

Sabato 7 maggio

10.30: Passeggiate Romane nel verde Botanico - Partenza dallo stand di Giardino Segreto Garden Tour per scoprire Roma nel verde. Una visita tra spazi pubblici e privati che comprenderà: Villa Borghese, Giardino di Palazzo Colonna, Angelicum, Giardino della Torre delle Milizie, il Giardino della Villa Carlo Alberto al Quirinale, e il Giardino Pubblico Sant’Andrea

15.30 Lettura Botanica di Nicoletta Campanella Nicla Edizioni : presentazione del secondo volume della collana editoriale “La vie en roses” Le rose cinesi, Regine dell’Oriente. Un racconto di viaggi incredibili, di esploratori, di pionieri, passioni, moda e costume a partire dall’inedita storia che narra di colei che prima le accolse alla sua corte: La Regina Maria Antonietta.

Domenica 8 maggio

11.00 Lettura Botanica di Nicoletta Campanella Nicla Edizioni : presentazione del secondo volume della collana editoriale “La vie en roses” Le rose cinesi, Regine dell’Oriente. Un racconto di viaggi incredibili, di esploratori, di pionieri, passioni, moda e costume a partire dall’inedita storia che narra di colei che prima le accolse alla sua corte: La Regina Maria Antonietta.

15.00: Intervento da definire del Fondo Forestale Italiano

Dal 2 all'8 maggio, inoltre, a via Condotti si potranno ammirare installazioni floreali, in particolare fioriere artistiche e portali in piazza di Spagna.