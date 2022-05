Orizzonti DiVersi, interazioni dell'anima

ROMA - Sabato 7 maggio 2022 alle ore 17, in via Gaetano Casati 27 si inaugura un intrigante evento artistico di pittura, poesia, scultura e fotografia dal titolo “Orizzonti di...versi" – interazioni dell’anima”. La mostra potrà essere visitata dal 7 al 14 maggio (festivi esclusi) dalle 17:00 alle 19:00.



Partendo dalla definizione della parola orizzonte (quella linea apparente lungo la quale il cielo sembra toccare la terra o il mare) si è voluto proporre un evento capace di far interagire diversi campi artistici (pittura, poesia, scultura e fotografia) con l’augurio di muovere sia l’artista che lo spettatore verso un delicato, intimo e profondo livello di equilibrio sensoriale.

Lasciando spazio alla ricerca personale, gli artisti sono stati liberi di esprimersi e approfondire l’argomento proposto tramite le possibilità espressive della pittura e della scultura con il colore, la linea e la forma, ma anche attraverso il sapiente uso della parola (poesia) e della luce (fotografia).





Antonella Ariosto, Tiziana Bartolini, Paola Bracaglia, Linda Franco, Kefa, Laura Palmarocchi, Barbara Partis, Patrizia Perticari, Emilia Pugliese, Mauro Rubini, Patrizia Volpicella, TaTyana Zaytseva.