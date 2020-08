Original Saxie Band in concerto al Village Celimontana

Un repertorio travolgente sull'onda delle Traditional Band e degli Speakeasy, i locali swing dell'epoca del proibizionismo. L'ensemble, impreziosito dai rarissimi strumenti musicali di Attilio Berni, e dalla suadente voce di Francesca Mencaroni, rappresenta un viaggio ideale tra le città del jazz: da New Orleans a Chicago, da Kansas City a New York.



Ascoltare la musica delle radici di questa musica per riportare l'energia, il groove ma anche per addentrarsi nelle mille metamorfosi dello strumento principe degli anni ruggenti del jazz: il saxofono. Durante il concerto il pubblico potrà ascoltare ed ammirare alcuni tra gli strumenti musicali più rari, inusuali e bizzarri mai costruiti: dal minuscolo soprillo di soli 32cm. al gigantesco sax contrabasso di oltre 2 metri, dal mitico Conn O-Sax al saxofono a coulisse e molti altri ancora.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Alessandro Crispolti,

Piano Attilio Berni, Sax

Augusto Travagliati, Clarinetto

Pietro Crescimbeni, Tromba

Francesca Mencaroni, Voce

Alessandro Cicchirillo, Trombone

Nicola Fumarola, Trombone

Giovanni Cicchirillo, Batteria





"Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale"