"Orgasmo e pregiudizio" al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione di Roma, da giovedi 3 a domenica 6 marzo, “Orgasmo e Pregiudizio”, di Fiona Bettanini e Diego Ruiz con Fiona Bettanini e Diego Ruiz. Regia, Pino Ammendola e Nicola Pistoia.

La commedia ha già fatto ridere migliaia di spettatori, curiosi di spiare questa coppia di amici ( Diego Ruiz e Fiona Bettanini)che si ritrova a dover condividere il letto di un motel. Da quel letto non scenderanno mai, ma su quel letto affronteranno le loro più intime paure, le reciproche curiosità , le debolezze mai ammesse, e riusciranno a confessarsi segreti e tabù mai pronunciati prima. Il tutto ridendo delle proprie debolezze. Anche lo spettatore riuscirà a capire finalmente cose che non aveva mai avuto il coraggio di domandare. Cosa pensano gli uomini della sessualità femminile? Hanno presente quali siano effettivamente le fantasie delle donne? E le donne conoscono i piaceri dell'uomo? Quali sono le tattiche per conquistarlo? Qualcuno sa spiegare che magia c'è a fare l'amore di prima mattina, con l'alito pesante, la bocca impastata e le caccole agli occhi? E le posizioni ideali per trovare il punto G? Ci sono uomini che lo cercano da anni e ancora non l'hanno trovato. D'altronde mica ci sono dei cartelli! Chi glielo indica poverini? Nessuna donna ha mai detto " più su', più giù, più a destra o più a sinistra".... Neanche un aiutino! Ma d'altra parte, può una donna presentarsi così: "Piacere, sono clitoridea, preferisco stare sopra, adoro i baci sul collo e il mio punto G è in fondo a destra!"? Queste e altre ancora sono le domande che si pongono i due protagonisti nella stanza di un Motel su un grande letto matrimoniale, lenzuola rosse e un'atmosfera piacevolmente piccante. Cosa succederà su quel letto e quante verità verranno a galla, lo scoprirete solo ridendo.