Orchestra Papillon con Caterina Guzzanti a I Concerti nel Parco

Sabato 6 luglio, alla Casa del Jazz, è la volta di “Win the show”, un Concerto – Lotteria musicale e delle Arti a premi, una nuova produzione de I Concerti nel Parco, presentata in prima assoluta a Roma, con protagonista l’Orchestra Papillon diretta da Roberto Nobilio. Madrina d’eccezione della serata, con veste di conduttrice e banditricre della Lotteria, sarà Caterina Guzzanti.

A seguito dell’entusiasmante concerto dell’estate 2023 e alla grande richiesta di pubblico, l’Orchestra Papillon, costituita da giovani e giovanissimi ragazzi e ragazze, che studiano stabilmente in organico orchestrale durante tutto l’arco dell’anno, si esibisce per il secondo anno consecutivo per I Concerti nel Parco con questa formula scherzosa e innovativa dell’abbinamento alla lotteria musicale.

Nata nel 2005 con l’obiettivo di formare alla grande musica colta le giovani tramite l’approccio dello studio dello strumento in età infantile e giovanile, l’Orchestra Papillon, nella sua formazione Junior, eseguirà una suite di musiche tratte dalle colonne sonore dei più famosi supereroi mentre, e nel suo organico usuale di quaranta elementi, musiche di Arturo Marquez, Isaac Albeniz, Camille Saint-Saëns, Ludwig Van Beethoven.

Al concerto sarà abbinata una Lotteria “ WIN THE SHOW #Concertiparco24 ”che mette in palio premi nell’ambito della Cultura, dello Spettacolo dal Vivo e delle Arti Visive, in particolare musica, teatro, danza, letteratura, cinema, e strumenti musicali,per porre l’attenzione sulla necessità ,in particolare per le generazioni più giovani, di educare, proporre e far circolare Cultura intesa come importante strumento per l’acquisizione di uno stabile benessere psicofisico interiore, ed accrescimento intellettuale, morale ed affettivo della persona.

"Ho pensato di realizzare questa prima Lotteria Musicale e delle Arti a premi - ha raccontato Teresa Azzaro, direttore artistico del festival - per comunicare in maniera forte e provocatoria, se pur con uno strumento leggero, spiritoso e popolare come quello della lotteria, la fondamentale importanza, in particolare per le generazioni più giovani, della partecipazione attiva ad un evento culturale, che sia libro, concerto, teatro, mostra, cinema e dell’apprendimento della musica, esperienza intesa strumento imprescindibile alla acquisizione di uno stabile benessere psicofisico interiore e all’accrescimento intellettuale, morale ed affettivo della persona".