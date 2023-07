Orchestra Papillon alla Casa del Jazz

Prezzo non disponibile

Giovedì 6 luglio, I Concerti nel Parco presentano lo spettacolo “Giovani artisti per una musica senza tempo” con l’Orchestra Papillon diretta da Roberto Nobilio. Il concerto rientra nel progetto più ampio di ospitalità annuale sul palco del festival di una orchestra giovanile italiana, con l’obiettivo di sottolineare la necessità ed il dovere da parte delle istituzioni di dare un futuro professionale alle nuove generazioni di musicisti italiani.

L’orchestra Papillon è nata nel 2005 dal desiderio di riunire e rafforzare le diverse esperienze d’insegnamento dei musicisti Simone Genuini, direttore d’orchestra e pianista, Roberto Nobilio, clarinettista e pianista, Valeria Bosso, violinista, Gabriella Pasini, violoncellista, e con l’obiettivo di formare alla grande musica colta le giovani generazioni tramite l’approccio dello studio dello strumento in età infantile e giovanile. Il gruppo orchestrale affianca agli allievi più avanzati anche i bambini ai primi mesi di studio, e da un iniziale organico di quindici elementi si è arrivati all’attuale di cinquanta orchestrali e dieci docenti, tra fondatori e ospiti.

Il programma del concerto - ci racconta Roberto Nobilio - rispecchia l’identità dell’orchestra Papillon: brani dal repertorio sinfonico per valorizzare l’impegno degli orchestrali di livello più avanzato, brani in stile jazz o con ritmi più accattivanti per inserire nel tessuto ritmico/melodico ragazzi anche ad uno stadio iniziale della pratica strumentale, affiancati sempre dai loro docenti e dagli studenti più esperti.

Molte le attività a scopo benefico intraprese fra cui vi è il concerto che tutti gli anni l’orchestra tiene l’8 novembre in favore di ASM (Associazione Studio Malformazioni), dedicato alla piccola Margherita Nobilio vissuta solamente sedici giorni a causa di una grave malformazione cardiaca.

Il concerto sarà preceduto alle ore 18.30 da un laboratorio gratuito aperto a bambini dai 5 agli 11 anni dal titolo “Il Violino Colorato”, condotto dalla violinista e docente Karen Velasquez. Gli stessi bambini/ragazzi al termine del laboratorio saranno in grado di produrre sullo strumento una melodia di stile e senso musicale compiuto, facendo così il primo passo verso l’apprendimento musicale a 360°. Per la frequenza al laboratorio è richiesta prenotazione obbligatoria, tramite invio mail a info@iconcertinelparco.it. Posti limitati.