"Il corpo originario – Sistemi polifonici installativi" e "Pasolini/Elogio alla barbarie" al Teatro Palladium

Prezzo 2 aprile: Biglietti Intero 7 Ridotto 5; 3 aprile: Intero 15 euro Ridotto (over 65, under 24, convenzioni) 12 euro Ridotto 8 euro

Tre progetti fra performance e installazione e un progetto speciale per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: Enzo Cosimi, coreografo e regista tra i più autorevoli della danza contemporanea internazionale, è protagonista di due nuovi appuntamenti di Orbita, la stagione danza diretta da Spellbound in scena al Teatro Palladium.

Il 2 aprile approda a Orbita Il corpo originario – Sistemi polifonici installativi, tre installazioni/performance, in scena contemporaneamente, che mettono al centro della riflessione artistica il corpo e il tempo.

Partendo dallo spettacolo I love my sister, lavoro che si concentra sulle realtà considerate ai margini, il primo pezzo Off Label si immerge nella transessualità dei corpi per indagare il percorso delle persone in transito e reinventare modalità per abitare lo spazio fisico, urbano e sociale: storie che riverberano nuovi paesaggi dell’animo umano. Torna dopo sette anni dal debutto, avvenuto nei sotterranei della storica sede del Teatro Argentina di Roma, l’antico Teatro di Pompeo, Visione Africana con cui Cosimi riporta alla luce i fantasmi dell’Africa, dalla schiavitù al colonialismo passato e recente, rievocando la forza ancestrale di un continente violentato, che si sottrae, attraverso l’opacità del suo sguardo e la potenza della visione magica e simbolica, all’istanza funzionalista del pensiero occidentale.The Respirator, infine, si confronta con le angosce scaturite dall’esperienza pandemica mettendo in scena la relazione fra una voce neutra che legge il referto medico di una paziente attaccata a un respiratore artificiale e un corpo iper-performante, in uno straniante cortocircuito tra atmosfera mortifera e vitalità erotica.

Il 3 aprile, la Compagnia Enzo Cosimi è in scena con Pasolini/Elogio alla barbarie, un progetto speciale per il centenario della nascita del poeta friulano. Per l’occasione, il coreografo romano ha riallestito Bastard Sunday, una sua creazione del 2003, resa celebre dalla storica interprete dei lavori di Cosimi, Paola Lattanzi, e ora nella nuova versione pensata per Alice Raffaelli; il lavoro amplifica e viviseziona, attraverso un’impalcatura drammaturgica, la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una complessità inedita. La collaborazione del musicista e compositore berlinese Robert Lippok dei To Rococo Rot, artista tra i più interessanti e innovativi della scena musicale elettronica europea, rende ancora più astratta, sospesa e rarefatta l’ambientazione di Bastard Sunday.

(Bastard Sunday_ph.Marco Caselli)