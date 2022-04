Orazi e Curiazi e Lucullo secondo Brecht, riscritture moderne dei miti Fondativi nel Parco dell'Appia Antica

Nel Parco Archeologico dell’Appia Antica: a partire dal 15 aprile, sono 8 gli appuntamenti con lo speciale programma di spettacoli in cuffia di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni, il progetto di Teatro Mobile, realizzato in partnership con Illoco Teatro, che in questa prima fase di programmazione propone messe in scena da testi di Brecht, Camus e Shakespeare accanto a progetti sperimentali e drammaturgie completamente inedite.

A partire dal periodo di Pasqua, passando dal compleanno di Roma e dalla Festa di Liberazione, fino alla fine del mese, fra teatro site specific, tecnologia e valorizzazione dei beni culturali, gli spettacoli di Teatro Mobile ed Illoco Teatro, nel mese di aprile, mettono in scena produzioni originali – con prime assolute – presentate nell’innovativa modalità “in cuffia” e con grandi interpreti come Evelina Meghnagi e Galatea Ranzi.

L'esperimento di road movie - war game

In particolare, venerdì 22 aprile, in occasione del Natale di Roma, dopo la visita guidata alla Tomba Barberini (ore 16:00) appuntamento alle Tombe di Via Latina nel Parco Archeologico dell’Appia Antica alle ore 17 con l’anteprima assoluta dell’esperimento di road movie – war game Memoria e Immaginario di Roma: riscritture moderne dei miti Fondativi – Orazi e Curiazi e Lucullo secondo Brecht, una produzione di Teatro Mobile con Antonella Gargano, Massimo Guarascio e Piero Marietti, con la performance di Claudio Molinari e Nicola Pecora – adattamento di Pina Catanzariti, regia di Marcello Cava.

Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni è un progetto di Teatro Mobile, realizzato in partnership con Illoco Teatro, che congiunge lo spettacolo dal vivo con la valorizzazione dei beni culturali e con le nuove tecnologie declinate nella fruizione specifica dell’audio in cuffia, per cercare la memoria antica dei luoghi e farla rivivere in un immaginario contemporaneo. L’innovativa formula del teatro in cuffia garantisce eventi a impatto zero – senza scenografie o illuminazione aggiuntiva e privi di impatto acustico – e che rispondono alle esigenze di tutela e rispetto dei luoghi oltre che ai bisogni dello spettatore-visitatore. Il cartellone contiene 22 eventi originali con nuove produzioni, semplici e complesse, appositamente ideate e presentate in prima assoluta; ai cast dei vari spettacoli si aggiungono grandi interpreti come Paolo Bonacelli, Evelina Meghnagi e Galatea Ranzi.

Gli appuntamenti di Memorie Antiche con il Teatro Mobile – Drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni proseguono a maggio e giugno a Ostia Antica e Tivoli: gli eventi sono gratuiti su prenotazione dal sito https://www.teatromobile.eu/. I visitatori potranno entrare nei luoghi con le modalità di accesso previste dagli enti gestori degli stessi. Il programma potrà subire variazioni.