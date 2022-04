Un’opportunità unica per i laureandi e neolaureati del Lazio in cerca di Lavoro: appuntamento il 28 Aprile a ROMA

Grazie alla loro capacità di fare da ponte tra mondo accademico e mondo del lavoro, i career day sono visti come una grande opportunità sia dagli studenti, smaniosi di affacciarsi sul mercato del lavoro, sia per le aziende, che in questi momenti di incontro possono trovare giovani brillanti da integrare nei propri organici.

E per tutti i laureati e laureandi del Lazio, è in arrivo un’occasione da non perdere: il 28 aprile, dalle 9.30 alle 16.30, presso il chiostro della facoltà di ingegneria della Sapienza si terrà Job Meeting ROMA!

Sono già presenti queste aziende che desiderano incontrarti e ricevere il tuo CV: ?Accenture, ACEA, AlmavivA, Aresys, Avanade, BSP Pharmaceuticals, DXC, ENAV, Gi Group, ION Group, Humangest, KT - Kinetics Technology, Kuwait Petroleum Italia, Leonardo, negg Group, QiBit, RINA, Serco, Synergie, Teoresi, Umana e Vodafone.

Iscriviti subito per partecipare all’anteprima digitale dell’evento

28 Aprile: l’evento in presenza

Per poter partecipare gratuitamente a questa giornata ricca di opportunità, agli interessati sarà sufficiente iscriversi online sulla pagina dell’evento: una volta inserito il proprio indirizzo mail, sarà possibile creare un proprio profilo utile al completamento dell’iscrizione e all’incontro con gli HR. Si riceveranno via email sia le informazioni utili relativamente agli incontri sia gli inviti ai colloqui.

Durante Job Meeting ROMA, infatti, i laureati e neolaureati iscritti avranno modo di incontrare di persona negli stand i recruiter delle aziende presenti, consegnare il proprio CV e, prenotandosi, partecipare ai tanti workshop previsti durante il career day.

Il lato digital dell'evento

L’evento fisico del 28 aprile è preceduto da un’anteprima virtuale alla quale potrai accedere subito dopo esserti registrato. Qui ogni iscritto può consultare i profili delle tante aziende partecipanti, candidarsi per le posizioni aperte e partecipare – il 27, giorno prima dell’evento in presenza – a webinar di orientamento sul come preparare un CV ottimale o su quali strategie mettere in atto per cercare lavoro.

Sempre sfruttando le potenzialità del digital, i partecipanti all’evento in presenza potranno essere invitati a videcolloqui privati con i recruiter delle aziende del Job Meeting ROMA, nei giorni seguenti l’evento.

Insomma: tantissime opportunità per trovare il tuo lavoro del futuro, iscriviti subito!