Operai all'Opera: l’Opera Lirica italiana torna alla sua tradizione popolare

La Turandot vista da dietro le quinte: il 22 Giugno, tra i quartieri Torpignattara e Centocelle, nel parco Villa De Sanctis alle ore 20, "La Città Ideale" presenta "Operai all'Opera", un format innovativo che riporta l'Opera lirica Italiana alla sua tradizione popolare. Il format inedito, ideato da Fabio Morgan, con la riscrittura e direzione musicale del Maestro Francesco Leineri, drammaturgia scenica Matteo Cirillo, Emiliano Morana, Fabio Morgan.



Concept:

Dieci tra attori e cantanti, accompagnati dall’orchestra diretta dal M° Leineri, condurranno il pubblico all’interno della trama e degli snodi musicali della Turandot in un formato nuovo che permetterà allo spettatore di assistere all’Opera da un punto di vista inedito: il dietro le quinte. Saranno infatti le maestranze, gli operai del titolo, a riportare l’Opera Lirica Italiana, ad un contesto popolare.



In questa occasione Villa De Sanctis si trasformerà in un’area scenica

in cui attori e orchestra porteranno una nuova prospettiva al repertorio di Giacomo Puccini mettendo in scena la “Turandot” per celebrare

il genio del compositore nel centenario della sua scomparsa.



Turandot:

"Turandot" è un'opera di Giacomo Puccini ambientata nell'antica Cina. La principessa Turandot sfida i pretendenti con tre enigmi, uccidendoli se falliscono. Calaf, un principe sconosciuto, risolve gli enigmi e propone un'ultima sfida: scoprire il suo nome entro l'alba. Liù, una schiava innamorata di Calaf, si suicida per proteggere il suo segreto. Commosso dal sacrificio, Turandot accetta di sposare Calaf.



l'ingresso all'evento è gratuito e prevede una prenotazione.

22 Giugno | Villa De Sanctis | ore: 20:00



Operai all'Opera è una co-produzione di E45 e La Città Ideale, con il patrocinio di Roma Municipio V. La Città Ideale è supportata da Ministero della Cultura e Regione Lazio.