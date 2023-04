Opera in Roma: Stabat Mater di Antonio Vivaldi

Opera in Roma, mercoledì 5 marzo, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta: Stabat Mater di Antonio Vivaldi, con l’Orchestra Sinfonica Città di Roma, direttore Maurizio Morgantini, soprano Paola Di Gregorio, primi violini, Roberta Palmigiani e Biki Panitti, secondi violini, Soichi Ichikawa e Valentina Macioti, viola, Orazio Vicari, violoncello, Enrico Peluso e cembalo, Stefano Vasselli.

Stabat Mater in sol minore Questo inno è una delle composizioni sacre più note di Vivaldi e fu commissionata dalla Chiesa di Santa Maria della Pace di Brescia (la città natale del padre di Vivaldi). Dopo la esecuzione, il lavoro vivaldiano cadde nell'oblio (come tutte le composizioni di Vivaldi) e fu ripresentato al pubblico nel settembre del 1939 dal compositore Alfredo Casella durante la Settimana Vivaldiana tenutasi a Siena.

La semplicità dello stile, la schiettezza dell'espressione e la ricchezza della melodia garantirono l'affermazione perenne dello Stabat Mater.

La Sinfonia al Santo Sepolcro di Antonio Vivaldi in si minore, RV 169, è uno dei due brani da lui composti recanti il sottotitolo "al Santo Sepolcro", l'altro è una Sonata in mi bemolle maggiore, RV 130. Entrambi i brani sono stati composti per due violini, viola e continuo, sebbene sia generalmente accettato che la Sinfonia possa essere suonata da forze orchestrali o da camera. Ci sono molte cappelle in Italia che sono chiamate "al Santo Sepolcro" (del Santo Sepolcro), ma data la provenienza del manoscritto vivaldiano non datato a Torino, potrebbe essere stato scritto per una cappella incorporata come parte del complesso del Sacro Monte vicino.

Nulla in mundo pax sincera (RV 630) è un mottetto sacro composto da Antonio Vivaldi su testo latino di autore anonimo. Il titolo può essere tradotto "Nel mondo non c'è pace sincera". Il testo si sofferma sulle imperfezioni di un mondo traboccante di male, e chiede a Gesù Cristo la salvezza che egli offre