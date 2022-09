Opening Season Party al Room 26

Le console dell’Eur sono pronte a ripartire per una nuova stagione di musica e divertimento targata Room 26, la dodicesima nella storia del club. Il tempio della nightlife romana aprirà le sue porte al pubblico a partire da venerdì 23 e sabato 24 settembre, per un weekend nel segno di un Opening Season Party che si annuncia memorabile.

Sotto la guida artistica di NEON, deus ex machina delle notti italiane, si partirà venerdì 23 settembre con una serata a tempo di commercial music, con i DJs resident Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera. Si continuerà sabato 24 settembre con la notte a base di house music, che vedrà salire in cattedra il DJ resident Miki Stentella.

Il Room 26 si presente all’appuntamento inaugurale con molte novità, soprattutto in ambito tecnologico. Il club, già rinomato per la sua grande capacità fonica - con i suoi ventisei amplificatori che lo rendono unico nel panorama clubbing -, aggiunge al suo assetto una dotazione tecnologica d’eccezione in ambito visual.

"Abbiamo pensato che Roma avesse bisogno di qualcosa di nuovo e più al passo con i tempi. Il pubblico, soprattutto il più giovane, vive costantemente connesso ai dispositivi e così è nata l’idea di ricreare un locale multimediale, utilizzabile a 360° ed anche in modo interattivo, con telecamere live che interagiscono con la pista e non solo" - dichiara Manolo Monacchia, tra i soci del club e responsabile della parte tecnica - "Per farlo ci siamo avvalsi di grandi professionisti del settore televisivo, come Claudio Renzetti ai video, Adriano Betti alla scenografia e Alessandro Molinari alla fotografia, gente che abitualmente lavora in grandi studi televisivi e che possa garantire un visual show che accolga il pubblico con un grande impatto visivo", conclude Monacchia.

E così, centottantasei metri quadri di ledwall luminosi campeggeranno sulle pareti del locale, proiettando immagini e giochi visuali che seguiranno il ritmo delle console. Queste le principali novità tecniche che accoglieranno artisti come Cristian Marchi, Giorgio Prezioso, Jessie Diamond, l’iconico Samsara Party, ma anche i protagonisti della scena house, come Reboot, David Morales, Domdolla, Chelina Manuhutu, Idriss D e molti altri.

Altra novità è la riconferma di un party che nella passata stagione ha collezionato consensi. A partire da giovedì 5 ottobre infatti, il Room 26 resterà aperto anche ogni giovedì con il MilkShake Party, evento simbolo e più longevo con le sue ventuno stagioni, del colorato panorama delle dancehall.