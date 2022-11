Si inaugura giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 17.30 un nuovo appuntamento, il XXVIII, di OpenARTmarket, progetto a cura di Antonietta Campilongo, fino al 10 dicembre, presso la Galleria Mo.C.A. – Piazza degli Zingari, 1 - Roma



Openartmarket. Un' esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti. Si proporranno, infatti, opere d’arte in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.



Scheda tecnica



Titolo della manifestazione: OPENARTMARKET/ L’arte tra promozione culturale e mercato

e mercato - Opere da 49 a 999 €uro

Concept a cura di: Antonietta Campilongo

Organizzazione: Neworld Associazione Culturale

Genere: Arte contemporanea

Sede: Galleria Mo.C.A. – Piazza degli Zingari, 1 - 00184 Roma

Periodo esposizione: dal 1 al 10 dicembre 2022

Vernissage: giovedì 1 dicembre - dalle h.17.30 alle h. 20.00

Special guest: Alessandro Di Francesco

Il titolo della collezione Arte e Pensieri si articola in otto tele, esposte per la prima volta a Roma nell'ambito della rassegna Openartmarket.

Artisti in mostra:

Teresa Bianchi, Barbara Billeri, Marco Billeri, Elena Bonuglia, Maristella Campolunghi, Antonella Catini, Teresa Iodice, Lean (Andrea Leonardi), Valentina Lo Faro, Paola Marzoli, Maria Pia Michieletto, Giacomo Nardelli, Veronika Palkovics, Nguyen Ngoc Phuong, Loredana Salzano, Carlo Tirelli, Andrea Sterpa, Mita Ungaro.

Banco di assaggio: Casale del Giglio

Orario di apertura mostra: Dal lunedì al venerdì ore 10.00/13.00 – 15.30/18.30 – sabato e domenica 16.30/19.00

Ingresso: libero



Info:

www.antoniettacampilongo.it - arte@antoniettacampilongo.it

Tel. 339 4394399