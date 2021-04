Openartmarket: l'arte tra promozione culturale e mercato

Si inaugura Giovedì 22 aprile 2021 alle ore 16 un nuovo appuntamento, il XXVI, di OpenARTmarket, progetto a cura di Antonietta Campilongo, fino al 29 aprile, presso la Galleria Mo.C.A. – Piazza degli Zingari, 1 - 00184 Roma



Openartmarket. Un' esposizione-mercato in cui l’opera e l’artista, rispettivamente prodotto e produttore d’arte, escono dalla logica dell’eccezionalità e del collezionismo d’élite, per diventare un mezzo di comunicazione sociale ed estetico a costi accessibile a tutti.

Si proporranno, infatti, opere d’arte in una fascia di prezzo che va da 49 a 999 euro.

Dare all’arte la capacità di aprire nuovi spazi di dialogo e far sì che l’arte contemporanea sia sempre meno un discorso per pochi, con meno timore reverenziale e più voglia di partecipazione: è questa è la mission di OpenARTmarket. Di fronte alla prospettiva di cambiamenti in cui si intrecciano nuove forme di committenza e un collezionismo in grado di esercitare la sua influenza sul sistema dell’arte a livello globale, diventa ancora più importante e più stimolante per gli artisti riuscire a raggiungere nuovi spettatori.



Tutte le informazioni:

Titolo della manifestazione: XXVI edizione openARTmarket - L’arte contemporanea tra promozione culturale e mercato - Opere da 49 a 999 €uro

Concept a cura di: Antonietta Campilongo

Organizzazione: Associazione Neworld

Genere: Arte contemporanea

Sede: Galleria Mo.C.A. – Piazza degli Zingari, 1 - 00184 Roma

Periodo esposizione: dal 22 al 29 aprile 2021

Vernissage: Giovedì 22 aprile - dalle h.16.00.00 alle h. 20.00

Performance: "ARTISTI CAPITALI" artisti§innocenti performano all'opening

Special Guest: Alessandro Meddi

Artisti in mostra:

Paola Alviano Glaviano, Rossana Bartolozzi, Elena Bonuglia, Antonella Catini, Silvano Debernardi, Alexander Luigi Di Meglio, Valentina Lo Faro, Leonardo Pappone, Massimo Lorenzo Petrucci, Enrico Porcaro, Loredana Salzano, Andrea Sterpa, Carlo Tirelli, Anna Tonelli, Klara Varhelyi, Tommaso Maurizio Vitale.

Banco di assaggio: Casale del Giglio

Degustazioni: Papa Confetti e Cioccolato

Orario di apertura mostra: Dal lunedì al venerdì ore 10.00/13.00 - 15.30/18.30 - Sabato 16.00/19.00 - Domenica chiuso

Ingresso: libero

L'evento sarà realizzato nel rispetto delle normative Covid19



Info:

www.antoniettacampilongo.it - www.openartmarket.com

arte@antoniettacampilongo.it - Tel. 339 4394399

Gallery