Open Road, different trails, one music in concerto al Charity Café

Una Strada musicale lunga e aperta, quella percorsa da Andrea Angelini, cantante chitarrista e armonicista da anni attivo sulla scena romana sempre all’insegna del Classic Rock, Blues, Soul e Folk di matrice anglo-americana degli ultimi decenni, all’interno di Bands (The Relay, BlueStone, 4 ways Treat per citarne alcune) o nella dimensione di solista acustico Andy’s Corner.

Strade e percorsi diversi che ora spesso si incontrano e si uniscono sul palco a quelle di altri artisti di gusto, sensibilità e feeling affini per celebrare e proporre insieme note immortali, emozioni e suoni da condividere con il pubblico. Sulla Open Road Andrea Angelini con Alfonso D'Amora, chitarrista eccellente dalla tecnica e dal gusto sopraffini e dalla versatilità stilistica sorprendente, appassionato interprete del Blues e del Classic Rock in tutte le sue declinazioni. Insieme propongono classici sempreverdi dal meglio del panorama USA-UK degli scorsi decenni: chitarre a briglia sciolta, acustiche, elettriche, soliste e slide e armonica ululante a condire il tutto. Take a Trip on the Open Road.



Andrea Angelini, Voce, Chitarra & Armonica

Alfonso D'Amora, Chitarra & Voce



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21

Inizio Live h 22 | il martedì h 21

Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione