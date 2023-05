Open mic, stand up Comedy a Stappa Roma Festival

Da Martedì 9 Maggio fino al 30 Maggio prende il via “Open Mic – Stand UP Comedy". Quattro appuntamenti, all’interno del Stappa Roma Festival, dedicati alla stand up, genere COMICO che affonda le sue radici nell’universo culturale anglosassone.



Un monologhista si esibisce parlando direttamente al pubblico, rompendo cioè da subito la quarta parete; sale sul palco senza particolari orpelli scenici, e soprattutto senza maschere e senza censure. Il linguaggio che utilizza è informale, a volte crudo.



I temi trattati possono essere vari, da quelli classici della satira fino alla vita quotidiana, ma lo scopo ultimo rimane soltanto uno: FAR RIDERE!



In questa rassegna si alterneranno sul palco gli allievi dei corsi di ARTYOU Roma.



La programmazione:

Martedì 9 Maggio - Ore 21:30

Martedì 16 Maggio – Ore 21:30

Martedì 23 Maggio – Ore 21:30

Martedì 30 Maggio – Ore 21:30



OLTRE LO SPETTACOLO DALLE 18:00



IL FOOD

#Stappalafame con

--L’apizzetta

--Raro hamburger (@rarofood)



**BIRRA

#stappalasete nel villaggio BECK'S (@becksitalia)



**GARDEN

#stappailrelax se non vuoi sederti a tavola puoi portarti il telo e sdraiarti sul prato e goditi la serata.



INGRESSO LIBERO non è necessario la prenotazione.



Open Mic – Stand Up Comedy sono eventi all'interno di Stappa Roma Festival che si svolgerà dal 6 Maggio al 4 Giugno all’interno dell'ippodromo delle Capannelle.





