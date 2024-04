Alla scoperta dell'Appia Regina Viarum

In occasione della candidatura della via Appia Antica alla Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, AIGU - Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO - tramite il Comitato Regionale del Lazio organizza un cammino di 3 km, dal Museo delle Mura al Mausoleo di Cecilia Metella, passando per l'ex Cartiera Latina, la Chiesa del Domine Quo Vadis, la Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura.

La passeggiata porterà alla riscoperta dell'infrastruttura prototipo del sistema viario romano. Sarete guidati lungo un percorso lento e sostenibile, in equilibrio tra paesaggio antropico e naturale, a cavallo tra i secoli.

La visita è consentita ad un massimo di 40 persone per volta e ha la durata di 120 minuti. L'accesso è con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Parziale accesso per persone con disabilità motorie. Permesso di fare foto.

Crediti foto: Susanna Clemente. Dal sito www.openhouseroma.org