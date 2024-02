Open House Roma 2024

Orario non disponibile

Dal 6 al 14 aprile torna Open House Roma, il festival di architettura della Capitale.



Oltre 200 luoghi insoliti e inaccessibili di Roma, che saranno aperti gratuitamente attraverso visite guidate, tour ed eventi.

Per tutti gli appassionati di architettura, cultura e fotografia e per tutti coloro che sono curiosi di scoprire qualcosa in più sulla città, si potranno esplorare palazzi storici, case private, edifici contemporanei e siti archeologici.

E' la grande festa dell’architettura e della città che torna ogni anno grazie a Open House Roma. Nove giorni e due week end di visite, eventi e tour.

Il programma sarà presto disponibile sul sito www.openhouseroma.org