Open House Roma 2024, visita alla Grande Moschea di Roma

In occasione di Open House Roma 2024, evento che dal 6 al 14 aprile permette ai romani di scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città, sarà possibile visitare gratuitamente la Grande Moschea di Roma.

Opera di Paolo Portoghesi, Sami Musawi e Vittorio Gigliotti, il complesso del Centro Islamico Culturale d’Italia, che è l’unico ente islamico italiano riconosciuto ufficialmente dalla Repubblica Italiana e che ospita la Grande Moschea di Roma, sorge sul limitare del Parco di Villa Ada. Con i suoi mosaici e le sue decorazioni calligrafiche, con il suo impiego di materiali locali, dal travertino al sampietrino, costituisce un esempio perfetto di sintesi tra arte e architettura islamica e italiana. Un dialogo tra forme artistiche che si fa metafora del dialogo tra fedi e civiltà.

La visita è aperta a un massimo di 65 persone per volta e ha la durata di 60 minuti. L'accesso è con prenotazione su sito Open House Roma e rush line

(rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi).

Le visitatrici dovranno indossare copricapo o foulard. No abbigliamento discinto per ambo i sessi.