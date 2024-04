In occasione di Open House Roma 2024, Ellerstudio racconta la storia di uno shooting fotografico.

La sinergia di un gruppo di professionisti che lavora insieme per la produzione e la realizzazione di un servizio fotografico di interni. Una serie di Case History che presenteranno il ciclo vitale del servizio fotografico di interni: come avviene, le tappe, le modalità in funzione delle richieste e degli obiettivi comunicativi degli studi di architettura. Eller Studio racconterà l’iter del progetto fotografico: dalla costruzione dello shooting fino alla sua pubblicazione.

Il 6 aprile insieme a Eller studio, il 7 con Alessandra Orzali - Interior Stylist, l'8 con Isabella Clara Sciacca - giornalista e ufficio stampa, il 9 con Giulia Milza e Maria Azzurra Rossi MINT LIST, agenzia di PR e ufficio stampa, e infine l'11 con la giornalista e Arch Giulia Mura.

Uno stesso ambiente può essere vissuto e percepito in diversi modi a seconda di chi lo guarda. Narrare lo spazio attraverso le immagini, mette in campo fattori e professionalità diverse.

Visita aperta a un massimo di 20 persone per volta, della durata di 90 minuti. Accesso: con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Accesso parziale per persone con disabilità motorie. Permesso di fare foto.

Crediti: foto @ellerstudio; ritratto di @alessandra_orzali; grafiche @naessi_studio