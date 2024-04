Alla scoperta di Borgata Tufello

Nel contesto di Open House 2024 non mancano le passeggiate e le visite guidate alla scoperta dei quartieri di Roma, come la Borgata Tufello.

Borgata storica prevista dal Piano del 1931 come una delle dodici borgate ufficiali che avrebbero dovuto accogliere gli ex abitanti del centro storico a seguito degli sventramenti eseguiti con continuità dal 1924, il Tufello rappresenta un luogo emblematico della cultura della Roma contemporanea. Gli edifici, pensati in un ottica di economicità e funzionalismo, sono disposti in modo da disegnare un vero e proprio brano di città capace di stratificarsi nel tempo, come dimostrano gli interventi di completamento del tessuto edilizio compiuti tra il 1940 e il 1947, le case a pettine lungo via delle isole Curzolane, e il mercato coperto progettato negli anni '50 nel cuore del quartiere.

Visita in programma, sabato 13 aprile, con appuntamento in piazza degli Euganei, fronte mercato per massimo 30 persone per volta. Durata 60 minuti. Accesso: con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Accesso per persone con disabilità motorie e possibilità di fare foto.

Crediti: Andrea Bulgherini (prospetti). Dal sito www.openhouseroma.org