Open House 2024 alla scoperta del Quadraro

In occasione di Open House Roma 2024, al Quadraro arriva un itinerario per bambini (e anche per adulti).

"Bambini: questo è un piccolo quiz per voi! Avete mai sentito parlare di vespe che non pungono? No?! Allora è arrivato il momento di venire a scoprire le opere sui muri del Quadraro. Tenetevi pronti perché servirà tutta la vostra passione per scovarli proprio tutti. Scopriremo insieme questo quartiere che suona "quadrato" ma che abbraccia come un grande cerchio pieno di colore".

La visita è consentita a un massimo di 20 persone per volta e ha la durata di 90 minuti. L'accesso è con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). L'accesso è consentito a persone con disabilità motorie. E' permesso fare foto.

Crediti foto: Laura Nicotra. Dal sito www.openhouseroma.org