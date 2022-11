VII edizione degli "Open Days" a Euroma2

Orario non disponibile

Quando Dal 09/11/2022 al 12/11/2022 da domani Orario non disponibile

Euroma2 presenta la VII edizione degli “Open Days”, un appuntamento dedicato all’orientamento scolastico, in cui i ragazzi di terza media, insieme alle proprie famiglie, potranno incontrare in un unico luogo gli studenti degli Istituti Superiori e scegliere, in base ai diversi programmi scolastici proposti, il percorso di studi più adatto.

L’evento si svolge al piano terra della Galleria Commerciale, dove vengono allestiti gli stand delle varie scuole di Roma partecipanti. L’edizione 2022 degli “Open Days” ha registrato anche quest’anno il numero record di oltre 40 adesioni di Scuole Superiori, tra Licei, Istituti Superiori, Istituti tecnici, professionali, Istituti paritari, Enti di Formazione e Scuole private.

La nutrita partecipazione da parte degli Istituti Superiori testimonia l’importanza crescente di questo evento targato Euroma2 e la necessità di creare un momento di incontro e condivisione fra gli studenti delle terze medie e le Scuole Superiori.

Dal 9 al 12 novembre a Euroma2 si potranno richiedere informazioni sulle attività e i programmi didattici attraverso la presenza degli studenti iscritti all’ultimo anno e degli stessi professori, che saranno a disposizione per rispondere alle domande dei giovani studenti, giunti a compiere un’importante scelta alla fine della scuola secondaria di primo grado (terza media). Grande attesa dunque per l’edizione 2022 degli “Open Days”, che si accinge ad iniziare ad Euroma2 e porterà tantissimi giovani a confrontarsi su materie e argomenti di studio.

L’iniziativa riceve da anni l’interesse di genitori ed insegnanti, riscuotendo sempre maggior partecipazione. Con questo evento annuale, Euroma2 riconferma la sua attenzione per il mondo dei giovani e della scuola, ospitando per quattro giorni una manifestazione dal grande valore culturale e sociale. Gli stand delle Scuole partecipanti saranno attivi dalle 9:00 fino all’orario di chiusura di Euroma2 nelle giornate di mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 novembre.

L’evento rientra tra gli appuntamenti organizzati da Euroma2 in stretta collaborazione con gli Istituti scolastici del proprio territorio, volti alla diffusione di valori civici, sociali e alla diffusione e promozione della cultura.

Foto da Facebook @euroma2