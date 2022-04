Open Day del Mercato di Testaccio

Al via la "Sesta stagione – A new beginning". Tornano gli Open Day al Mercato di Testaccio. Si inizia sabato 9 aprile, dalle 7 alle 24. Una giornata ricchissima di attività, di laboratori per bambini, di musica e di shopping, accompagnati da tanto buon cibo e bevande dai banchi.

Dalla mattina alla mezzanotte, vi aspettiamo per vivere con gioia e divertimento la principale agorà del quartiere.

Il programma della giornata al Mercato Testaccio

Orchestra improvvisata – laboratori per bambini

Laboratorio di improvvisazione musicale “Ritmo con Segni” per bambini.

L’Orchestra Improvvisata propone un’esperienza immersiva nel mondo della musica, insieme ai musicisti dell’orchestra i partecipanti impareranno a giocare con la musica per creare qualcosa di unico ed irripetibile.

Non e? necessaria nessuna conoscenza musicale pregressa.

ore 16: Fascia eta?: 3 – 6 anni

ore 17: Fascia età: 7 – 10 anni

Costo: gratuito

Prenotazione a: mercatoditestaccio@gmail.com

Lorenzo Vigò live

h 18:30-20:30

Cantante, Musicista, Compositore e attore di teatro.

Lorenzo trasmette, reinventa e interpreta Il culto della canzone romana, accompagnato dal suo inseparabile Ukulele e da una forte carica di allegria, che è il vero e proprio sale della sua arte.

Tutti i giorni allieta i vicoli di Trastevere e Ghetto, dove è conosciuto e apprezzato come “l’ultimo Rugantino”.

La performance si terrà all’interno dell’area shopping.

Tahnee Rodriguez Trio live

h 20:30

Tahnee Rodriguez Trio propone un live “black” prevalentemente “al femminile” legato al soul, l’r&b, l’hip hop, con qualche accenno di pop/dance.

Da Erykah Badu a Amy Winehouse, da Lauryn Hill a Cardi B, da Lizzo ai Moloko, passando per le esordienti inglesi Jorja Smith e Mahalia.

Bob Corsi – selezioni musicali

h 22:00 – 24:00

Torna Bob Corsi al Mercato di Testaccio con il suo carico di vinili speziatissimi per trasformare la serata in un viaggio sonoro in giro per il Mondo tra classici e rarità tutte da ballare. Afro, disco, cumbia, brazil, funk e soul rigorosamente in vinile.