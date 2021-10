LiberiAmo le danze! Open day di danza contemporanea a Guidonia

LiberiAmo le danze è l'appuntamento con la danza contemporanea in programma sabato 16 Ottobre, dalle ore 18 alle 19:30 al Teatro dell'Applauso a Guidonia. Un'Open Day per conoscere da vicino il mondo della danza contemporanea e mettere alla prova la propria creatività in movimento. Le lezioni sono aperte a tutti, dai 16 anni, con o senza esperienza nella danza.

Partendo da pratiche somatiche si affinerà l'ascolto e la consapevolezza del corpo dal suo interno, con il fine di curare la qualità della presenza e del movimento, liberare tensioni superflue e ritrovare un movimento "comodo" e funzionale nella danza. Un approccio al corpo ed alla danza rispettoso delle capacità di ognuno, in grado di sorprenderci nello scoprire le infinite possibilità creative ed espressive che ognuno di noi possiede. Punto di partenza è sempre una domanda, a cui ognuno, sotto una guida, cercherà la sua risposta.

La lezione vedrà un'evoluzione ritmica nell'uso dello spazio, lavorando sul concetto di peso/gravità, espansione, asse e leve. Attraverso le tecniche di release e floorwork, largo spazio sarà dato all'uso del pavimento, supporto e partner nella danza, fino ad arrivare alla costruzione di sequenze dinamiche danzate.

Parte dell'incontro sarà dedicato all'improvvisazione e all'esplorazione della propria creatività e qualità di movimento, per fare emergere il linguaggio espressivo personale.

È necessaria la prenotazione.

Irene Maria Giorgi è danzatrice, performer e docente di tecnica della danza contemporanea e Pilates. Consegue nel 2015 il Diploma Accademico di II livello in metodologia della danza contemporanea presso l’Accademia Nazionale di Danza.Dopo una prima formazione nella tecnica classica accademica, si perfeziona con insegnanti come Pietro Martelletta, Anton Kalinov e Liliana Panebianco. Contemporaneamente segue il percorso di formazione professionale con la compagnia Mvula Sungani Physical Dance.

Dal 2007 approfondisce lo studio della danza contemporanea incontrando insegnanti e coreografi come Tery J. Weikel, Giorgi Rossi, Inaki Azpillaga (Ultima Vez), Jenia Kasatkina (Countertechique), Jesus de Vega, e Shaked Dagan (GAGA), Mariella Celia, Marta Ciappina, Hervè Diasnas.Nel 2014 è ad Amsterdam dove segue il Summer Intensive Course presso l’Henny Jurriëns Stichting durante il quale si dedica principalmente allo studio delle tecniche Release e Floor Work. Nel 2016 è docente stagista alla Norvegian College of Dance (Oslo), dove insegna tecnica Cunningham e tecniche di supporto per danzatori contemporanei. Nella stessa città approfondisce lo studio della Contact Improvisation, grazie al collettivo Oslo Kontaktimpro.Dal 2017 collabora con l’associazione Vera Stasi nell’organizzazione del progetto formativo “Costruire un corpo che danza”, seguendo anche i seminari con Ursula Stricker (Ideokinesi), Silvana Barnabini (BMC), Grete Sneltvedt (Movimento e voce), Hervè Diasnas (Presence, Mobilitè, Dance), Marigia Maggipinto (Teatrodanza). Come danzatrice prende parte a creazioni e produzioni di vari coreografi italiani e non (Laura Boato, Andrea Cagnetti, Davide Sportelli, Sophia Maria Kienhuis, Guillaume Siard, Ariadna Montford, Antonello Tudisco, Lu Zheng, Teresa Farella). Danza con la compagnia integrata Teatro Buffo dal 2016 al 2019; attualmente collabora come performer nel progetto Archeologia Naturale vincitrice dell’avviso Pubblico Eureka!Roma 2020/2022 di Fernanda Pessolano, con la collaborazione di Anna Paola Bacalov.

Docente di tecnica della danza contemporanea dal 2013 presso strutture private e presso il liceo coreutico statale M. Delfico di Teramo, insegna attualmente nella formazione professionale di circo contemporaneo della Scuola Romana di Circo. Parallelamente al percorso nella danza si avvicina allo studio di tecniche come il Feldenkrais, il BMC e l’Ideokinesi, approfondendo in particolare lo studio del Pilates, certificandosi nel 2015 come insegnante di Pilates Matwork con la scuola Polestar e successivamente come insegnante di Pilates Studio Coprehensive, con la stessa scuola. Attualmente è in formazione nella pratica danzata Presence- Mobilité-Danse (PMD©) con Maria Carpaneto ed Hervè Diasnas ed in contino aggiornamento con la scuola Polestar.

