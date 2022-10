Dama galleria, museo per le digital art

Il giorno mercoledì 26 ottobre si terrà all’interno dell’Auditorium delle storiche Scuderie Aldobrandini di Frascati, la presentazione del progetto museale per le digital art “Dama Galleria” a cura dell’Associazione Culturale “Agarte – Fucina delle Arti” con la firma dei giovani curatori Andrea di Mambro e Alessandro Giansanti.



Per tutta la giornata di mercoledì 26 ottobre verrà data la possibilità al pubblico di testare la 2° season ufficiale del progetto per le arti digitali dal titolo Dama Galleria: museo virtuale per le digital art. Il progetto ibrido tra videogioco e galleria digitale nato nel 2020, apre nel 2021 con la sua prima esposizione (1° Season) e si prefigge il compito di esporre e promuovere le arti puramente digitali e virtuali.



Nell’evento si potrà provare liberamente il museo esplorando i molteplici ambienti situati al suo interno, osservando i capolavori di 11 artisti nazionali ed internazionali e facendo la conoscenza di Damerino, virtual curator dell’esposizione e mascotte ufficiale del museo. La struttura sviluppata tramite tecnologia Unreal Engine e pubblicata il 21/09/22 su Steam (rinomato appstore per videogiochi e applicazioni), presenta al suo interno 9 stanze espositive, un hangar ed un atrio con piscina.



Nell’esposizione saranno visionabili i lavori dei seguenti artisti: SimonFalk, Brutalist Arcade, Arielle, Mishashiney, Monkyfakt, l_o_s_c_i, Porkabestia, Kyreryk e in un’apposita stanza curata da “Agarte – Fucina delle Arti” con la firma del curatore Alessandro Giansanti (con tematica “Eros & Thanatos”): Andrea Marazzi, Federico de Mattia e Samuel Mele.



La mostra sarà visitabile per tutta la giornata di mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 10.00 fino alle 19.00 (ingresso libero) presso lo spazio comunale dell’Auditorium delle storiche Scuderie Aldobrandini di Frascati (per informazioni a riguardo +39 351 740 5874 / agarte@agarte.it).