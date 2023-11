"Open - Anybody can dance", rassegna nazionale dedicata alla danza adulti

Domenica 26 novembre 2023 alle ore 17:30, presso il Teatro Greco di Roma, DA/N - Il Danzatore Insospettabile presenta OPEN - Any/Body can dance, seconda edizione della rassegna nazionale dedicata interamente alla Danza Adulti.



Parteciperanno 23 gruppi di danza (il doppio rispetto alla prima edizione), provenienti da ogni parte d'Italia, dal Piemonte all'Abruzzo, dal Veneto, alla Lombardia fino al Lazio, raddoppiando i partecipanti in scena rispetto alla prima edizione. Sul palco di OPEN ci saranno anche ospiti internazionali: da Londra, la Compagnia di danza adulti Nimble Dance Company, diretta da Nicola Guido, con le coreografie a sua cura e del coreografo Raymond Chai.



Finalità di OPEN è dare spazio sul palco ai danzatori adulti, liberando la danza da schemi e pregiudizi, includendo ogni età, fisico e abilità, aprendo la mente e il cuore insieme agli spettatori. Uno spettacolo ricco di significati e messaggi, non solo per chi ama la danza ma per tutti coloro che amano andare oltre le prospettive comuni e credono che nella vita non sia mai troppo tardi.



Per volontà della sua ideatrice e direttrice artistica Valeria Pomba, ogni edizione di OPEN ha un tema che ispira e lega le coreografie liberamente create dai vari gruppi e dai loro insegnanti. La tematica scelta per quest'anno è molto attuale e sentita, non solo nella danza ma anche a livello sociale e culturale: ANY/BODY CAN DANCE, ovvero il rapporto tra corpo, età adulta e espressione artistica: tutti possono danzare e ogni corpo è danza. Attraverso le coreografie portate in scena, i vari gruppi racconteranno cosa significa scoprire o riscoprire a un certo punto della propria vita la danza in rapporto a un corpo che cambia, si trasforma, si ritrova allo specchio e, tra conflitto, riconoscimento e conciliazione, alla fine comunque resta lo strumento più prezioso per esprimere e danzare la nostra unicità, e dobbiamo esserne grati.



Apre e conclude la rassegna la DA/N Dance Company, Compagnia nazionale danza adulti, corpo di ballo residente del progetto del Danzatore Insospettabile, con due nuove produzioni : REVELATION OF JOY (concept e coreografia di Antonella Di Prospero) e EGO (concept e coreografia di Serena Colotti, che curerà anche la regia dello spettacolo).



La direzione artistica della rassegna è di Valeria Pomba, danzatrice adulta che in prima persona ha sperimentato la necessità di creare in Italia una cultura della danza adulti, per dare maggiore spazio e considerazione a chi la pratica per passione oltre l’età canonica, e ha così creato nel 2021 il progetto de Il Danzatore Insospettabile. Il primo passo è stato realizzare un podcast per dare voce alle storie dei danzatori adulti, poi è nata la community sui social e l'idea dei workshop formativi periodici in diverse città, quindi nel 2022 ha preso forma la rassegna OPEN.

Prossimo appuntamento già in programma per aprile 2024 un’edizione della rassegna a Torino.





FB, IG, SPOTIFY e YOUTUBE: Il danzatore insospettabile