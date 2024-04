OPA1OPA! Greek Fest

Benvenuti al OPA GREEK FESTIVAL – La festa della Grecia – III Edizione



Un'esperienza unica ti attende, una giornata di danza, un'immersione nella cultura greca, street food autentico e divertenti laboratori per bambini!



Cosa troverai nel villaggio:



CIBO GRECO a cura di Spiros Testaccio(@spirostestaccio)



SHOW COOKING E SCUOLA DI CUCINA ?

Ore 16:00 - 16:45 - 17:30 tre show cooking con degustazione dedicati a: CUCINA GRECA SAGANAKI E OUZO

A cura della Chef Gourmet - Scuola di Cucina e Pasticceria che ha sede a Roma presso le Officine Farneto vicino a Ponte Milvio, il Ministero della Farnesina e lo Stadio Olimpico. La scuola è diretta dalla Chef Giulia Steffanina.



Il costo dello show cooking con degustazione è di 5 euro a persona.

Numero massimo di partecipanti a corso 20 persone.

Per info e prenotazioni:?

Email: opagreekfestival@gmail.com?

Tel o WA: 351 8962922



SPETTACOLI E LEZIONI APERTE

Dalle 12.30 alle 19.00 - Lezioni aperte per grandi e bambini e spettacoli animeranno tutta la giornata.



Le lezioni aperte avverranno:?

-- 12:30 - Danze Greche per bambini?

-- 13:30 - Lezione di danza per tutti e animazione?

-- 15:30 - Lezione di danza per tutti e animazione

mentre gli spettacoli avverranno sia negli spazi interni che esterni per tutta la durata della manifestazione

Il fascino delle danze tradizionali greche con l'Associazione "Parádosi"!?Fondata da Rita De Vito e Giulia Acciaroli, Parádosi è il cuore pulsante della cultura greca a Roma.? Attraverso lezioni, eventi e spettacoli, ci immergiamo nell'energia contagiosa di questa tradizione millenaria.?

Le lezioni aperte offrono l'opportunità di esplorare alcune delle danze più iconiche della Grecia, in un viaggio avvincente alla scoperta della sua ricca storia.?

Balla insieme ai nostri danzatori in questo evento indimenticabile.



Ore 17:30 concerto di Evì Evàn

Evì Evàn è un antichissimo brindisi alla vita e da 10 anni anche il nome di una originale band Italo-greca.?

Rebetico: è musica urbana - anzi suburbana - ma anche rappresentazione di una umanità eternamente sconfitta ed eternamente viva e vitale il rebetiko si codifica agli inizi del ‘900 in modi molto simili al blues in Nordamerica e al tango in Argentina.

Ma con tratti unici, a partire dalle sue forme musicali: che sono il libero e creativo incontro di oriente e occidente, con echi che viaggiano da Bisanzio all’India, dai canti della Grecia arcaica alle scale (maqam) persiani.?

La band è composta da sette musicisti polistrumentisti che, ora singolarmente ora insieme, hanno collaborato con Moni Ovadia, Vinicio Capossela, Daniele Sepe, Paolo Rossi, Dario Fo.



SCUOLA DI GRECO?

Dalle 12:00 laboratori gratuiti in greco moderno per adulti, ragazzi e bambini, a cura della scuola di lingue a cura di:?

IGM (Impara il Greco Moderno) ?

La scuola IGM eroga corsi di greco moderno esclusivamente ONLINE con insegnanti di madrelingua greca ubicati ad Atene e Roma.?

Corsi collettivi ed individuali per adulti, tagliati su misura per assicurare un corretto apprendimento di questa bellissima lingua.?

Preparazione (per chi li desidera) all'esame di certificazione della lingua greca.?

IGM non si occupa solo di corsi, ma anche di traduzioni da e per il greco, speakeraggio e mediazioni linguistiche.?

Contatti: corsidigreco@yahoo.it ,?

Referente SOFIA HAIDOULI?

Presso lo stand ci sarà la possibilità di acquistare libri e dizionari usati di lingua greca.?



KIDS AREA

?A cura di Tatiana Gargiulo Indipendent Usborne Organiser, Charlie personal BookShopper in Partnership with Usborne (laboratori creativi a partire da 3 anni)

?

IL MARKET

Mercatino delle pulci e dell'artigianato



INGRESSO CON OFFERTA LIBERA?

PER MAGGIORI INFORMAZIONI?

+ 39 351 8962922?



Non mancare! OPA!