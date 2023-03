Opa! Greek fest - La festa della Grecia

OPA GREEK FESTIVAL ?- La Festa della Grecia, ?torna il 2 Aprile a partire dalle 12 in una nuova location.?

Vieni e goditi l'autentica cucina greca, l'intrattenimento dal vivo, le autentiche danze greche e molto altro!





Di seguito il programma dettagliato



// IL CIBO GRECO

Cibo tradizionale Greco a cura del ristorante GREKOS (@grekosrom)





// SPETTACOLI E LEZIONI APERTE



** Dalle ore 13:00 Lezione aperta a cura di A.S.D Terpsichòri Danze Greche di Anna Botzios

** Dalle ore 14:00 Spettacolo di danza a cura di A.S.D Terpsichòri Danze Greche di Anna Botzios



Anna Botzios, nata a Roma da padre greco e madre italiana, a iniziato a ballare da bambina in un piccolo gruppo di danze tradizionali nella regione di Thesprotia, in Epiro (di cui la mia famiglia è originaria), durante i Panighiria (feste che si svolgono prevalentemente in estate) e ho continuato negli anni frequentando scuole in Grecia e seminari di approfondimento in Grecia ed Europa.

L'obiettivo di A.S.S Terpsichori Danze Greche di Anna Botzios è diffondere e promuovere le tradizioni popolari greche, per tramandarne alle generazioni future l'importanza e favorirne il seguito.?Il motto della scuola è: "Quando balli, scrivi sul terreno quello che vuole dire la tua psiche", perché la danza è un mezzo per poter esprimere i sentimenti attraverso il linguaggio del corpo. E' un momento di aggregazione e socializzazione tra le persone, una condivisione di allegria e una purificazione della ansie



** Dalle ore 15:00 Lezione aperta e spettacolo di danza con Andrea Pelliccia Ganotakis a cura di Opa Opa.

** Dalle ore 16:00 spettacolo di danza a cura di Andrea Pelliccia Ganotakis a cura di Opa Opa.



La lezione aperta, della durata di 1 euro, riguarderà un repertorio dell’isola di Rodi di cui Andrea è originario, cantata dai poeti come “isola delle rose” e “sposa del sole”. L’isola più grande del Dodecaneso, immersa nell’Egeo, mantiene ancora vivo il suo repertorio tradizionale coreutico, intensamente espresso e condiviso in occasione dei panigyria, le feste tradizionali religiose o laiche.Durata della lezione: 1 ora

Andrea Pelliccia Ganotakis è insegnante di danze tradizionali greche, ricercatore e fondatore del progetto “Opa Opa”.?Il Progetto "Opa Opa" nasce nel 2003 e ruota intorno al mondo delle danze tradizionali greche con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura ellenica in Italia. È una sorta di grosso “calderone” ricco di idee e persone in carne ed ossa che lo rendono sempre vivo e dinamico.

Dal 2007 Opa Opa ha collaborato con l’Ambasciata di Grecia, Taverna Greca Egeo, Terpsichori, l’orchestra Evì Evàn, Meltemi Trio e molti altri, organizzando e partecipando ad un’infinità di eventi e presentando un repertorio di brani musicali e di danze appartenenti al genere dimotikò e rebètiko.



** Dalle ore 17:00 Lezione aperta con Asd Paràdosi Danze Greche a cura di Rita De Vito e Giulia Acciaroli.?L’Associazione “????????” nasce dalla passione di Rita e Giulia per le danze greche e dal desiderio di condividerla e trasmetterla.?La lezione aperta sarà l’occasione per sperimentare e conoscere alcune delle più famose danze del nord della Grecia in un percorso non consueto ma affascinante e ricco di tradizione, da danzare tutti insieme nel concerto a seguire.

?** Dalle ore 18:00 Concerto-Spettacolo con “I colori dell’Egeo” e gruppo danza Parádosi

Il trio "τα χρωματα του Αιγαιο "( i colori dell' Egeo) e il gruppo danze Parádosi presentano un repertorio di danze e canzoni estremamente vario, dal nord della Grecia all'Isola di Creta, dalle melodie più antiche delle feste dei villaggi danzato nelle piazze al repertorio urbano del rebetiko dei caffè e delle taverne.

La grande varietà timbrica del trio di polistrumentisti, che passano dagli strumenti più tradizionali della musica greca a quelli di uso più recente, e la versatilità dei danzatori nell’interpretare danze delle diverse zone della Grecia rendono il concerto-spettacolo un viaggio entusiasmante in un caleidoscopio di musica,suoni e colori.



Desire Infascelli: fisarmonica, lira del pontos e darbuka?

Mario Galeano Costantinidis :Voce, buozouki, lauto, lavda, daouli?

Daniele Ercoli: Contrabbasso, kaval, gaida, baglama.

Gruppo Danze Parádosi di Rita De Vito e Giulia Acciaroli





KIDSLAB?

tema Grecia a cura di:

?Tatiana Gargiulo Indipendent Usborne Organiser e Charlie personal BookShopper in Partnership with Usborne

Laboratori creativi a partire da 3 anni ad offerta libera



IL MARKET

Mercatino delle pulci e dell'artigianato



AREA GIOCHI

?Area giochi per grandi e piccini con:

Area Altalene?

Area Verde

?Biliardini

?Pet Friendly?

1.500 MQ con posti a sedere e tavoli?



DOVE E QUANDO :?

?N??? Estate?

Via del Mandrione 63?

H 12.00 alle 23.00?



PER MAGGIORI INFORMAZIONI?

Tel o WA: + 39 0692948551

Email: ?info@sartidelgusto.it?

www.sartidelgusto.it



Ricordiamo alla clientela che l'Ingresso a Snodo è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione culturale Roma Città aperta affiliata ASX.?

Per accedere al locale va compilato il modulo di pre-adesione on line al Link



?https://bit.ly/RegistrazioneAsx?



oppure è possibile fare la tessera, qualora non si abbia,

all'ingresso della manifestazione?

Costo della tessera 3 euro a nucleo familiare durata 12 mesi.