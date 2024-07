Opa! Greek Fest, la Festa della Grecia a Roma

Il 3 luglio, all'interno della manifestazione "Roma in Movimento" patrocinata dal I Municipio del Comune di Roma, si terrà l'Opa Greek Festival. Una serata di danza, un'immersione nella cultura greca, un angolo greek food e divertenti laboratori per bambini.



CIBO GRECO

Dalle 19:00, sarà possibile gustare cibo tradizionale greco alla griglia, preparato da JOE - Cucina di Strada, con specialità come souvlaki, gyros e molto altro.



LEZIONI APERTE E SPETTACOLI

Dalle 19:00, lezioni aperte per grandi e bambini e spettacoli animeranno tutta la serata.

Scoprite il fascino delle danze tradizionali greche con l'Associazione "Parádosi", fondata da Rita De Vito e Giulia Acciaroli, il cuore pulsante della cultura greca a Roma. Le lezioni aperte offrono l'opportunità di esplorare alcune delle danze più iconiche della Grecia, in un viaggio avvincente alla scoperta della sua ricca storia.



SCUOLA DI GRECO

Dalle 19:00, laboratori gratuiti in greco antico e greco moderno per adulti, ragazzi e bambini, a cura di Frontisterion, il centro linguistico, culturale e pedagogico. Il Frontisterion promuove la riflessione, la crescita e l'arricchimento umano e culturale attraverso l'educazione.



KIDS AREA

A cura di Tatiana Gargiulo, Independent Usborne Organiser, e Charlie, personal BookShopper in Partnership with Usborne, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi a partire dai 3 anni.



Dettagli Evento:

Data: Mercoledì 3 Luglio

Orario: Dalle 19:00 alle 00:00

Luogo Energy Park - Via Gomenizza 61





Gallery