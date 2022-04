Opa Greece Fest: Roma incontra la Grecia

Opa Greece Fest: domenica 8 Maggio a partire dalle 12, presso il grande giardino dell’Eur Social Park, saranno ricreati il clima e l’atmosfera Greca di festa. Tutti i tratti tipici, dal cibo alla danza, dalla scrittura ai filosofi saranno presenti in questa giornata.

Si parte con il cibo del ristorante Grekos, Fratzis porterà in scena il meglio della cucina Greca dalla pita ripiena alla Mousakas, dalle Dolmadakia alle Baklavadakia. Con una Pita in mano si potrà visitare il market di oggettistica e prodotti alimentari dedicati alla Grecia e al mediterraneo, si potranno comprare ceramiche, vestiti, bigiotterie, fasce e turbanti e molto altro.



Dopo il market, da non perdere:

- Ore 16:00 spettacolo musicale di Pakisbanda piccola banda che viaggia seguendo le antiche rotte tra Roma e Atene



- Ore 19:00 spettacolo di danza a cura di OPA OPA Danze Greche, uno spettacolo che vi farà fare un viaggio virtuale tra le isole del Mar Egeo, seguito da un repertorio più propriamente urbano (chiamato Rebetiko) che include il famoso Syrtaki di Zorba.



Previsti anche alcuni incontri:

- Ore 17:00 Cibo, amore e lettere nell’antica Grecia a cura di Marinella Linardos

- Ore 18:00 Presentazione del libro “In viaggio con Aristotele” con letture durata circa 30/40 minuti. Tra cultura ellenica e paternità, tra ricordi e aspettative, un viaggio a fumetti per amare e capire realmente la Grecia e i suoi abitanti. La Grecia antica di Ulisse, dei miti e della filosofia si confronta con la Grecia moderna di Kavafis, dell'orgogliosa guerra di liberazione e della crisi. Itinerari, curiosità e ricordi si mescolano in un viaggio in cui Emanuele, accompagnato da Aristotele e Kazantzakis, dovrà capire sia la vera Grecia da trasmettere agli studenti che alla figlia in arrivo.



Laboratori per adulti e ragazzi

- Ore 14:30 Storia dell’alfabeto greco – Laboratorio di scrittura lettere dell'alfabeto ed esercitazione sulla scrittura. Laboratorio dai 20 anni. Prenotazione consigliata e partecipazione con penna. Laboratorio gratuito

- Ore 15:00 – Laboratorio di Fumetto dai 10 – 16 anni. Durata 2 ore

Come si scrive un fumetto? Dallo studio dei personaggi all'ambientazione, dalla scelta del genere alle inquadrature e al disegno un percorso per imparare le basi della scrittura di una storia a fumetti, venendo a conoscenza dei piccoli trucchi che fanno diventare grande una storia.?Offerta libera minimo 3 €

- Ore 17:30 - Storia dell’alfabeto greco – Laboratorio di scrittura lettere dell'alfabeto ed esercitazione sulla scrittura. Laboratorio dai 20 anni. Prenotazione consigliata e partecipazione con penna. Laboratorio Gratuito



I bambini saranno assorbiti dal clima della Grecia partecipando a tantissimi laboratori a tema:

- La valigia dei giochi farà insieme ai bambini un partenone greco, elmo spartano, lira greca.

- La libreria Indipendente Usborne di Tatiana Gargiulo e Charlie personal BookShooper proporranno Discovery Mythology

- Il Vento dell’est farà insieme ai bambini un piatto dell’antica Grecia, decorazioni con pesciolini e bracciale con conchiglie.

Tutti i laboratori per bambini sono a ciclo continuo e ad offerta libera.



Biglietto d’ingresso 7 euro (bambini fino a 12 anni ingresso gratuito).



Vi aspettiamo dalle 12:00 fino alle 24:00 presso Eur Social Park (Ex- Bibliotechina) – Via di Val Fiorita – Roma