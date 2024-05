Francesco Calia, Antonio Carbone, Rita Mele, Luciano Puzzo e Annibale Vanetti, cinque artisti che caratterizzano la scena artistica nazionale e non solo, presentano presso la galleria Arte Borgo di Roma dall’11 al 22 maggio 2024 la mostra dal titolo One Work Only, che verrà successivamente presentata anche a Venezia presso Palazzo Pisani Revedin, dal 24 luglio al 12 agosto.



Il progetto nasce da un’idea di Luciano Puzzo che la gallerista ha immediatamente condiviso e sostenuto con entusiasmo. L’ormai consolidato gruppo di artisti condivide lo spazio espositivo, ciascuno con un’opera di grande formato dal forte impatto visivo.



Le opere sono state realizzate site-specific con una narrazione tra rigore e libertà espressiva che accentuano le caratteristiche di ognuno. Dal grande valore estetico, ogni singolo lavoro si contraddistingue in modo particolare per le molteplici e profonde proprietà che evidenziano segni tangibili di dinamiche ambientali e sociali.



Significative e differenti tematiche si offrono all'osservatore nei vari linguaggi espressivi, coinvolgendolo in un incalzante dialogo. Francesco Calia nelle sue opere rappresenta spazi e situazioni vissute in cui immagini fotografiche vengono rielaborate attraverso interventi pittorici. Antonio Carbone indaga nella sua sfera personale, sostenendo una narrazione che determina una correlazione tra il reale e il virtuale. Nelle opere di Rita Mele domina l’equilibrio tra la narrazione dei sentimenti e la potenza cromatica. Nelle opere di Luciano Puzzo risaltano elementi emozionali, immagini e materiali divenuti ormai metafora ineluttabile della società contemporanea. Annibale Vanetti, con il suo peculiare linguaggio pittorico, esprime le contraddizioni e i conflitti fra identità personale e incontro con l'Altro.



Una mostra dunque che, rivelando grandi potenzialità espressive, si fa specchio della società, contribuendo a rafforzare le grandi capacità interpretative dei cinque autori e sfidando i consueti paradigmi ci invita alla riflessione, esortandoci a considerazioni profonde.