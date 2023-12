"One photo for MSF", mostra e vendita fotografica a sostegno di Medici Senza Frontiere

L’Associazione culturale WSP Photography inaugurerà venerdì 15 dicembre dalle ore 19, presso la sede in Via Costanzo Cloro 58 a Roma, “One Photo for MSF”, una mostra fotografica con vendita di beneficenza volta a sostenere il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere (MSF).

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. MSF è un'organizzazione medico – umanitaria indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso in oltre 70 paesi, a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria, ovunque ce ne sia bisogno, senza alcun tipo di discriminazione. L’indipendenza dell’organizzazione è garantita dalle donazioni di privati, che in Italia rappresentano il 100% dei fondi raccolti.

Tutto il ricavato della vendita delle fotografie in mostra, gentilmente donate dai fotografi che hanno aderito all’iniziativa, sarà destinato a sostenere il Fondo Emergenze di MSF che, in scenari di guerra o in caso di disastri naturali, permette alle équipe mediche di entrare in azione in modo tempestivo. “One Photo for MSF” nasce da un’idea di WSP Photography con l’intento di creare un momento di condivisione e conoscenza ma anche un’occasione per dimostrare quanto la fotografia, con la sua potente forza comunicativa, possa giocare un ruolo importante nell’avvicinare e sensibilizzare le persone a sostegno di una causa per cui tutti possiamo impegnarci, anche con un piccolo gesto.

Tanti i fotografi e le fotografe che hanno aderito al progetto impegnandosi in prima persona mettendo a disposizione le loro opere. Autori da sempre impegnati nel raccontare diritti umani e tematiche sociali e nel dimostrare il valore che la fotografia può avere nel portare alla luce storie nascoste e dimenticate. Saranno in mostra e in vendita le fotografie di: Adrienne Surprenant, Alessandro Grassani, Alessandro Penso, Andrea Olga Mantovani, Angelo Turetta, Annalisa Natali Murri, Antonio Faccilongo, Barbara Di Maio, Carlo Gianferro, Catalina Martin-Chico, Cinzia Canneri, Claudio Palmisano, Daniela Sala, Daniela Silvestri, Daniele Volpe, Dario De Dominicis, Donna Ferrato, Fausto Podavini, Francesca Leonardi, Francesca Volpi, Francesco Faraci, Francesco Pistilli, Fulvio Bugani, Giancarlo Ceraudo, Giorgio Palmera, Giovanni Capriotti, Giovanni Cocco, Giovanni Marrozzini, Giuseppe Nucci, Karl Mancini, Laetitia Vançon, Lina Pallotta, Lucia Perrotta, Mads Nissen, Marina Berardi, Mario Spada, Martina Bacigalupo, Martina Cirese, Massimiliano Tempesta, Massimo Berruti, Maurizio Di Pietro, Meeri Koutaniemi, Mirko Viglino, Nanna Heitmann, Natalya Saprunova, Nicolò Filippo Rosso, Pablo Ernesto Piovano, Paolo Verzone, Pietro Masturzo, Raffaele Petralla, Renaud Philippe, Simona Pampallona, Stefano De Luigi, Stefano Schirato, Stephanie Gengotti, Toby Binder, Tony Gentile, Yarin Del Vecchio.

La mostra sarà aperta dal 15 al 21 dicembre 2023 e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e per tutta la sua durata sarà possibile acquistare le fotografie esposte e l’intero ricavato sarà destinato a sostenere il Fondo Emergenze di MSF.