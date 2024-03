Onde Urbane, mostra di Claudio Spada che racconta il suo viaggio da Ventotene a Roma

La Galleria Vittoria e? lieta di presentare "Onde Urbane: Claudio Spada e il suo viaggio da Ventotene a Roma", un'esposizione che celebra la passione dell'artista Claudio Spada nel raccontare le sfumature emotive del mare e delle isole attraverso la pittura. La mostra, curata da Tiziano M. Todi, si terra? dal 20 marzo al 3 aprile 2024, con un'inaugurazione prevista per il 20 marzo alle 18 presso la Galleria Vittoria, in Via Margutta 103, a Roma.

Claudio Spada, noto per la sua maestria nel dipingere paesaggi urbani, ha questa volta dedicato la sua arte all'amore per il mare e per le isole. Le sue opere, caratterizzate da colori decisi e pennellate dense, sono una testimonianza visiva di un viaggio interiore che lo ha portato da Ventotene a Roma attraverso il mare e le sue isole catturandone l’essenza stessa. Ogni pennellata racconta una storia di scoperta e contemplazione, di connessione con la natura e di riflessione sulla propria esistenza. Attraverso una tecnica vigorosa e appassionata, l'artista trasporta lo spettatore in un viaggio visivo indimenticabile.



Il tema delle isole non e? nuovo per Spada; gia? nella sua mostra del 2016 aveva espresso le sue interpretazioni di questi luoghi, ma questa volta il suo approccio e? diverso. E? un ritorno alle radici, un'immersione ancora piu? profonda nell'essenza delle isole e del mare, guidato da un desiderio ardente di esplorare nuove dimensioni creative. L'obiettivo della mostra e? presentare al pubblico le opere suggestive e coinvolgenti di Claudio Spada, offrendo un'esperienza artistica che trasporta il visitatore in un viaggio emotivo attraverso i paesaggi marini e costieri rappresentati nelle sue opere. Questa mostra inaugura la stagione primaverile della Galleria Vittoria.



La mostra vanta circa 20 opere selezionate con cura per rappresentare il viaggio artistico di Claudio Spada attraverso il mare e le isole. Inoltre, la mostra includera? opere presenti nel film "Un altro Ferragosto" di Paolo Virzi?, uscito lo scorso 7 marzo al cinema, mostrando come l'arte possa arricchire anche altre forme di espressione, come il cinema.