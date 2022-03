On the Road Film Festival è un festival indipendente di rilevanza internazionale che traccia un percorso inedito di cinema ispirato al viaggio, alle geografie erranti, agli attraversamenti di terre selvagge e agli spaesamenti metropolitani.



Articolato in due sezioni competitive, sezioni fuori concorso, focus ed eventi collaterali, il festival avrà luogo nei fine settimana dal 26 marzo al 10 aprile 2022 nella sede dello storico Cine Detour nel cuore del rione Monti di Roma.



In concorso 9 lungometraggi e 9 cortometraggi selezionati tra oltre 200 proposte provenienti da 40 paesi nel mondo. Due Giurie composte da personalità della cultura indipendente cinematografica, artistica e letteraria a larga rappresentanza femminile, e il voto del pubblico in sala, assegneranno premi in denaro e menzioni speciali.



Inaugurano il Festival due eventi speciali fuori concorso. Sabato 26 marzo 2022, proiezione di Osannaples, il film-documentario di Deborah Farina alla presenza della regista e autrice e di Lino Vairetti, fondatore e leader degli Osanna, leggendari alfieri del prog-rock teatrale che ispirò i Genesis. Il film racconta il grande fervore della scena musicale partenopea nel corso degli anni ‘70 con interviste e contributi musicali inediti e rari filmati di repertorio.



Domenica 27 marzo, come ogni edizione, il ricco programma offre la sonorizzazione live di classici del cinema silenzioso on the road. Adriano Lanzi, chitarrista, compositore, improvvisatore, performer elettronico romano, esegue dal vivo la colonna sonora di L'uomo con la macchina da presa, di Dziga Vertov, girato dall’alba al tramonto, in gran parte nella città Ucraina (allora URSS) di Odessa. Da un regista nato nell’attuale Polonia, di famiglia ebrea, naturalizzato russo e poi diventato uno dei massimi esponenti dell’avanguardia cinematografica sovietica ed europea, una straordinaria pellicola sperimentale dal valore universale, che scompagina la grammatica filmica e fa tesoro delle esperienze del futurismo e del costruttivismo in un galvanizzante crescendo di stimolazioni visive.



Dal 1 al 10, dal venerdì alla domenica, è la volta del Concorso Internazionale dei lungometraggi e cortometraggi, che culminerà nella serata di premiazione il 10 aprile 2022, allegramente informale e insofferente ai red carpet, come d’abitudine da queste parti, in cui verranno assegnati i Premi della Giuria, le Menzioni speciali e i Premi del pubblico.



Spunto di questa ottava stagione è il principio basato sulla via della “minor resistenza” o “resistenza pacifica”, concetto preso a prestito dalla seconda legge della termodinamica in base al quale, per esempio, l'acqua, nel suo viaggio incessante, ricerca sempre il cammino che opponga la minore resistenza possibile.

Un principio che si incarna nell’equivalente filosofico taoista del Wu Wei, la non-azione o meglio la consapevolezza del quando agire e del quando non agire, in una prospettiva di armonia, equilibrio, economia e concentrazione delle forze.

Un sobrio accenno a non spegnere mai la fiaccola della Ragione, mentre tornano a soffiare fetidi aliti guerreschi fino nel cuore d’Europa.



Concorso lungometraggi:



Ailleurs partout di Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter, Belgio 2020

Wasteland Regia di Misong Jin, Corea del Sud 2021

Why does the sea laugh? di Aude Fourel, Francia 2019

Tiong Bahru Social Club di Tan Bee Thiam, Singapore 2020

Kalashnikov Society di Christophe Karabache, Libano 2021

Eva voudrait di Lisa Diaz, Francia 2020

Koi di Lorenzo Squarcia, Italia 2019

Le Cadeau di Myriam Van Imschoot, Belgio 2018

La Carovana Bianca di Artemide Alfieri, Angelo Cretella, Italia 2021



Concorso cortometraggi:



L'Essence di Baptiste Chabot, Francia 2020

Bass Rally di Bartsik, Polonia 2021

Acknowledgements di Arvid Eriksson, Nuova Zelanda 2021

Piano di Lorenzo Vitrone, Italia 2020

Photographing NY di Cesare Bedogne, Italia 2020

Homo Mobilis di Nikola Miloradovic, Canada 2020

Too big drawing di Henadzi Buto, Bielorussia 2021

The Van di Erenik Beqiri, Francia 2020

Feeling Through di Doug Roland, Usa 2020





Gallery







Info e programma completo su www.cinedetour.it e FB CineDetour