On the move, jewels

Dal 31 maggio al 20 luglio 2024

Galleria d'Arte Contemporanea Carlo Lucidi



Siamo entusiasti di annunciare la Mostra Internazionale di Gioielleria Artistica, curata dal rinomato Luis Acosta. Questo evento straordinario, ospitato nella prestigiosa Galleria d'Arte Contemporanea Carlo Lucidi, è una celebrazione della creatività e dell'espressione artistica attraverso il gioiello.



In un'epoca segnata da paura, isolamento e incertezza, questa mostra rappresenta una risposta potente e profonda. I designer hanno trasformato le loro emozioni e riflessioni in opere d'arte uniche, comunicando storie intense e personali. Come afferma l'artista Iona Nieva:



"In momenti di quiete e immobilità, attraverso il fare delle mani e unendo mente ed emozione, abbiamo incanalato il nostro bisogno di esprimerci e comunicare. I nostri gioielli, frutto di questo processo, sono messaggeri dei nostri desideri più profondi, testimoni di un periodo di vita a porte chiuse, in attesa di tempi migliori."



La mostra offre una varietà sorprendente di stili e tecniche, dai gioielli minimalisti e concettuali a quelli scultorei e decorativi. Ogni pezzo racconta una storia unica, offrendo al pubblico un'esperienza indimenticabile nel mondo della gioielleria contemporanea.



Tra gli artisti in esposizione:



Adriana Gomez | Argentina

Ai?egül Telli | Turchia

Alexandra Prelipcean | Romania

AMÀLGAMA | USA/Italia

Ana Nadjar | Cile

Angela Gentile | Italia

Arijana Gad?ijev | Slovenia

Bego Fuentes | Spagna

Carolina Moya | Argentina

Claudia Schlabitz | Brasile

FESTIVO design | Colombia

Francesca Locati | Italia

Iona Nieva | Argentina

Iro Kaskani | Cipro

Julie Bégin | Canada

Laura Volpi | Italia

Lily Kanellopoulou | Grecia

Maria Rosa Mongelli | Argentina

Marta Fernandez Caballero | Spagna

Miriam Arentz | Germania

Miyuki Shiotsu | Giappone

Patricia Mogni | Argentina

Salvador Vico | Spagna

Saskia Bostelmann | Messico

Suzanne Esser | Paesi Bassi

Viktoria Muenzker | Austria



