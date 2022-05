"On early music", anteprima de I Concerti nel parco

Quest’anno per la prima volta il Festival "I Concerti nel parco" ha un’Anteprima, il 31 maggio, con l’acclamato pianista e compositore lussemburghese Francesco Tristano e il suo nuovo album "On Early Music" uscito per Sony Classical a febbraio 2022.

Questo concerto è l’unica tappa italiana del tour europeo di presentazione dell’album, terza uscita con Sony Classical, che segna il ritorno a quello che Francesco Tristano chiama il suo primo amore: la musica antica. Inframmezzate ai suoi brani originali, sono opere di alcuni dei più grandi compositori e organisti inglesi di musica antica – Orlando Gibbons, John Bull e Peter Philips – e una delle più grandi ispirazioni di Tristano, il compositore italiano Girolamo Frescobaldi.

Ispirato da questi grandi e dalle loro opere eterne, la musica che ha scritto per On Early Music esplode di vitalità e ritmo. “La musica dei primi tempi è intensamente ritmica, adoro il ritmo innato che ha e volevo rifletterlo", afferma Tristano.

Eppure On Early Music non è semplicemente un appropriato omaggio a questo repertorio; i brani scelti ricevono una svolta fresca e contemporanea grazie alle capacità di produzione, alla maestria in studio e all'attenzione per i dettagli di Tristano.

"Questi brani non sono stati scritti per pianoforte, perché a quel tempo non c'era il pianoforte", spiega. "Quindi devi essere creativo". In studio ha aggiunto layer e sporadici tocchi di elettronica – un po' di riverbero, accenni di compressione. Soprattutto, voleva che il disco suonasse distintamente come suo. “Sono un pianista, ma compongo e produco anche”, dice. "Quindi, On Early Music è davvero una sintesi di tutto ciò che faccio e mostra il mio grande amore per questo repertorio. Tutte le opere presentate sono tonalmente complementari e mentre alcune sono state riprodotte fedelmente, altre sono state rielaborate e reinterpretate. "Volevo portare in ciascuna qualcosa di nuovo", dice. "Qualcosa di originale." E questa intenzione ha orientato la scelta su brani che riflettevano un altro dei temi principali dell'album: la dolce maestà dell’alba. "L'ora magica è molto breve, ma l'energia sprigionata è unica, la musica antica ha un potere riparativo, proprio come un'alba precoce" e prosegue “Questo momento trova spesso un parallelo nelle partiture di musica antica…”

Ideali quali bellezza, rigenerazione, energia sono quanto mai sentiti e vicini a noi dopo questi ultimi anni, concentrandosi sulla musica antica che trasmettesse questi elementi, Tristano ha voluto ritornare a "cose semplici e valori fondamentali" che apportano gioia di vivere. Suonare questo repertorio gli ha procurato un grande piacere, che si è sentito obbligato a condividere. Dice ancora “…questi lavori mi danno una sensazione rigenerante. C'è qualcosa di veramente primitivo in essi, ma anche qualcosa di profondamente rigenerante, proprio come quelle corse mattutine sotto i primi raggi del sole ".