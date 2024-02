"Three days of peace love rock'n'roll", Omini al Traffic Club

Prezzo non disponibile

La band torinese torna live con "Three days of peace love rock'n'roll", gli Omini saranno protagonisti di un nuovo tour prodotto da Kashmir Music, che farà tappa il 15 marzo a Roma. Il live sarà l'occasione per il pubblico di ascoltare dal vivo la nuova canzone “Go catch ‘em” e lasciarsi trasportare dalla forza trascinante del gruppo.

Dalle sonorità rock, “Go catch ‘em” - scritto dagli Omini insieme a Willie Peyote - è un inno alla ribellione. Pura adrenalina, il singolo racconta l’impeto irrequieto che prova chi decide di uscire dalla propria zona di comfort e diventare qualcosa di unico, inimitabile: “Non mi ritrovo più tra queste chiacchiere coreografie, costumi e rabbia senza carattere”.

Il videoclip, prodotto da Lightfish Studio, rappresenta perfettamente il tema della canzone. Ad un iniziale cameo di Willie Peyote, in cui ironizza sul fatto che chi fa il “ribelle” deve essere fermato, si contrappongono le immagini dei ragazzi che corrono per le strade di Torino al grido di “Go catch ‘em”, un urlo liberatorio verso la libertà.

Raccontano gli OMINI: «Qualche tempo fa ci siamo beccati in studio con Willie Peyote (il nostro rapper preferito) e abbiamo scritto “Go catch ‘em”. Dobbiamo uscire dagli schemi, e poter esprimere l’unicità del nostro pensiero».

CALENDARIO “THREE DAYS OF PEACE LOVE ROCK'N'ROLL”

Sabato 9 marzo 2024 – MILANO @Arci Bellezza

Venerdì 15 marzo 2024 – ROMA @Traffic Club

Sabato 30 marzo 2024 – TORINO @Off Topic