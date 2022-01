Ombre sul presente: le fotografie di Lisistrata Simone e i dipinti di Alessandro Aversano in mostra

"Le ombre esistono in quanto esiste la luce. Siamo nella luce e questa è la grande realtà. Cambiando il nostro percorso o la posizione, vedremo nuovi scenari. “Ombre sul presente” è una mostra di speranza, che ferma una realtà in trasformazione; ad una prima lettura sembra statica e inquietante, ma contiene l'annuncio di un cambiamento. Le ombre mutano al mutare della luce. Restiamo nella luce e nulla sarà così tremendo." (Tina Loiodice)



La Galleria d'arte Il Laboratorio ospita dal 18 al 23 gennaio 2022 la mostra "Ombre sul presente" con le fotografie di Lisistrata Simone e i dipinti del pittore Alessandro Aversano, un evento curato da Tina Loiodice e Fabrizio Ena di Spazio40 Art.

L'artista Lisistrata Simone, già apprezzata dal pubblico per i suoi lavori fotografici imperniati sui riflessi e sulle suggestioni prodotte dalle ombre, per i suoi reportage di viaggi, incontri mano nella mano con le persone dei luoghi visitati, in queste sei giornate espone ventisette fotografie che ci riportano a momenti di riflessione nati in questo periodo surreale che abbiamo vissuto.

Accanto agli scatti fotografici ci saranno dodici opere del pittore Alessandro Aversano, che ci lascerà la sua visione e ci accompagnerà nel percorso tra le "Ombre sul presente".

“L’idea di questa mostra "Ombre sul presente" – spiega Lisistrata Simone – nasce da una riflessione sui tempi, sulle ombre del nostro presente. Abbiamo vissuto in questi ultimi due anni dei momenti surreali che non avremo mai creduto di affrontare, un nemico invisibile ha rallentato la nostra corsa quotidiana, ha spento i suoni e le luci, ci ha fatto ritrovare chiusi nelle nostre case, con la paura di incontrare gli altri. Questi momenti di separazione ci hanno privato del contatto fisico e abbiamo creato delle barriere per proteggerci dal nemico invisibile. Camminando nella nostra solitudine, un andamento lento accompagnava le nostre giornate e il tempo era come sospeso. Da questi momenti di sospensione abbiamo capito quanto siamo fragili. Ma è la fragilità della vita che

ci regala il dono del rispetto della vita stessa."

L'intento è quello di indurre lo spettatore a viaggiare tra le immagini, tra le ombre del nostro presente, dove il futuro dipende dalla nostra capacità di vedere con occhi nuovi e sentire con un cuore diverso. Del resto le ombre fanno parte di noi e tante di queste rimarranno in noi, non possiamo separarci dalle nostre ombre ci accompagneranno sempre e ci aiuteranno a crescere. Un giorno vedremo in fondo all'oscurità delle luci, accetteremo noi stessi con le nostre debolezze e fragilità e ci apriremo agli altri, sarà allora che insieme vedremo dei nuovi sentieri da percorrere e sorrideremo alla vita.

La mostra è a ingresso libero, oltre agli scatti fotografici di Lisistrata Simone e ai dipinti del pittore Alessandro Aversano, ci saranno video proiezioni con intrattenimenti musicali.



OMBRE SUL PRESENTE

Mostra bi-personale di Lisistrata Simone e Alessandro Aversano

18 – 23 gennaio 2022

Galleria d' Arte IL LABORATORIO

Via del Moro, 49 – Roma (Trastevere)

Inaugurazione con gli artisti Venerdì 21 gennaio 2022 ore 18.00

Mart. 18, Merc. 19 e Giov. 20 gennaio 2022 dalle ore 12.00 alle ore 20.00

Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23 gennaio 2022 dalle ore 12.00 alle ore 21.00

Ingesso libero

Evento curato da Spazio40 Art di Tina Loiodice e Fabrizio Ena

Info spazio40@tiscali.it – mob. 349.1654628 - 347.1405004