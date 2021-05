Omaggio di Pittura a Dante

In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri AA.VV. presenta la sua nuova opera realizzata per l’occasione.

Si tratta di 6 quadri dipinti sul tema della Divina Commedia, due per ogni Cantica, olio su tela 50 x 70 cm., che prendono ispirazione dalle celebri incisioni di Gustave Dorè.

Diversamente dal solito non si tratta di quadri eseguiti ognuno da un autore diverso, ma di un unico quadro eseguito da sei autori.

La mostra comprende anche un "Omaggio alla Pittura" con studi da "Lo Straniero" di Casorati e la "Deposizione" di Pontormo, insieme ad altre opere di AA.VV.



AA.VV. Picturae

Nel 2016, Laura Grosso, invitata a partecipare con il suo Studio all’evento "Includendo" allo Spazio Tibur di Roma, costituisce un gruppo di lavoro per realizzare la prima opera con i suoi allievi di quell’anno: Marta Ascione, Giovanni Bonfiglio, Marina Corallo, Lucia Costantini, Angelica Fortuzzi, Daniela Giovannini, Silvana Troisi, Barbara Zapparoli.

Questo gruppo iniziale si accresce in seguito di nuovi allievi dello Studio e pittori esterni: Patrizia Ercoli, Fabiana Bosio, Francesca Castellani, Ornella Delle Donne, Anthony Lombardi, Marina Saccucci, rimanendo aperto a tutti i pittori che sentono di condividere il lavoro della Pittura.

Il progetto AA.VV. nasce con l’intento di esprimere e valorizzare la differenza fra le persone, prendendo come paradigma la Pittura testimoniata dalla storia fondata sull’osservazione della realtà visibile, che si realizza nell’armonia di linee, forme, toni e colori. In ognuno di questi elementi, e particolarmente nel colore, convivono diversità e complementarità. I diversi colori si distinguono senza mai entrare in un conflitto distruttivo: esaltando le caratteristiche l'uno dell'altro si amalgamano per raggiungere, insieme, l’Armonia.

La ricerca di AA.VV. si traduce in opere pittoriche fondate sull’osservazione della realtà visibile e sugli elementi propri della Pittura: disegno, forma, tono, colore, materia pittorica, storia e tecnica; i soggetti adottati sono quelli tradizionali della Pittura, natura morta, paesaggio, figura; i temi spaziano liberamente secondo l’ispirazione del momento.

Le opere, ideate e realizzate coralmente, sono composte ognuna da un numero variabile di dipinti realizzati dagli autori. Ogni quadro si inserisce nell’insieme mantenendo tuttavia inalterato il particolare carattere dell’autore che l’ha dipinto.

Nel lavorare insieme a un’unica opera, il confronto fra i diversi temperamenti agisce come fonte di ispirazione per ogni autore, il quale ne trae un arricchimento progressivo che accresce le sue potenzialità e competenze: il risultato è un’opera collettiva in cui convivono felicemente individualità diverse.

