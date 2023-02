Omaggio al Cinema Azzurro Scipioni: incontro con Silvano Agosti e Angela Maria Piga

La porta dell’Azzurro Scipioni è ancora chiusa, ma non lo sarà per molto. Roma ha rischiato di perdere questa sala che, non troppo lontano da qui, ha segnato la vita e la storia culturale della città. “Nato dalla volontà e dalla visione, quella del realismo magico, di un autore cinematografico totale, regista sceneggiatore, direttore della fotografia e del montaggio”*, poeta, dal 1982, l’Azzurro Scipioni è da sempre tempio della settima arte. Da qui sono passati artisti come Bertolucci, Antonioni, Monicelli, I fratelli Taviani, Abel Ferrara e molti altri, e quanti il cinema lo hanno amato e lo amano.

Martedì 7 marzo, alle 18, in occasione dell’imminente riapertura della sala, Magazzino Scipioni, il locale del vino in tutte le sue forme in zona Prati, ospiterà Silvano Agosti in dialogo con un’altra artista, la scultrice, ma anche poetessa e scrittrice, Angela Maria Piga, fortemente influenzata dal cinema. Per entrambi, un terreno comune, l’immaginazione come prospettiva sulla realtà.



L'immaginazione al potere, “l’'imagination au pouvoir”. Basta una U cancellata in questo gioco di parole per far slittare il significato di quel famoso slogan del maggio '68 parigino, “L'imagination au pouvoir”, l'immaginazione al potere, e trasformarlo in "L'imagination a pouvoir", l'immaginazione ha potere. E così, ci suggeriscono gli artisti, cambia tutto, cambia il ruolo dell'immaginazione, terza dimensione oltre lo spazio e il tempo in cui viviamo, dove sfumano i confini tra scrittura, scultura, parola, poesia, cinema.



Il dialogo si muoverà tra le pagine del cinema, tra quelle di carta - attraverso passaggi e letture di Silvano Agosti, tra cui la Trilogia, tre libri dove il crimine è al tempo stesso onirico e reale - e tra quelle di argilla, colore e forma, immaginate da Angela Maria Piga, a cui Trilogia ha offerto ispirazione per altre tre sue opere.



A moderare l’incontro, la giornalista Elena Pasquini.