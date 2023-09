“Omaggio ad Anna Magnani: se la mia vita fosse una canzone” l’evento-concerto tributo all’attrice romana

Continuano nel Municipio V le iniziative in ricordo di Anna Magnani a 50 anni dalla sua scomparsa. Martedì 26 settembre ore 18, presso la "Casa della Cultura" di Villa De Sanctis, in via Casilina 665, appuntamento con la serata concerto “Omaggio ad Anna Magnani: se la mia vita fosse una canzone”

Già, perché se la vita di Anna Magnani fosse una canzone, che canzone sarebbe? È questa la domanda che si sono posti i tre performer della serata, i cantautori Mizio Vilardi e Claudio Cirillo accompagnati dalla voce di Antonella Vilardi. Il trio musicale chitarre e voci eseguirà in acustico brani riconducibili alla vita di Anna Magnani, ripercorrendo i momenti più importanti di carriera dell’attrice icona della romanità.

L'evento è promosso della Presidenza del Municipio V di Roma Capitale e vede la collaborazione dell’Associazione Culturale L’Albero Felice che ha ideato la serata-concerto.

La cittadinanza è invitata. Ingresso Libero fino ad esaurimento posti.



Cast artistico:

Claudio Cirillo (chitarra e voce)

Antonella Vilardi (voce)

Mizio Vilardi (chitarra e voce)