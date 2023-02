“Chiedo scusa se parlo di Giorgio”, omaggio a Gaber

“Chiedo scusa se parlo di Giorgio” è l'appassionato tributo acustico, di canzoni e di letture di monologhi recitati, che il cantautore Luigi Mariano, vincitore di molti prestigiosi premi nazionali, ha voluto ideare e portare in giro (fin dal 2006) per ricordare, a modo suo, l’immensa figura artistica di GIORGIO GABER, inventore dell’ormai celebre “teatro-canzone”.



Luigi Mariano, solo sul palco (e qua e là con l'aiuto prezioso dell'amico cantautore Piji), fa la spola continua tra il pianoforte e la chitarra.

E ci mette coraggio, estrema passione e quasi senso del dovere, forte sia della notevole stima che fin dal 2008 la stessa “Fondazione Gaber” nutre per lui come cantautore e sia anche delle lusinghiere considerazioni che la stampa nazionale e locale (nonché critici conosciuti come Andrea Scanzi de “Il Fatto”, che lo ha voluto nel suo ultimo libro “E pensare che c’era Giorgio Gaber”) hanno più volte espresso riguardo al suo approccio artistico, che ha di sicuro avuto in Gaber una delle influenze e ispirazioni maggiori.

Accanto a brani molto più conosciuti dell’immenso repertorio gaberiano (da “Lo Shampoo” a “Destra-sinistra”, alle ultime “Io non mi sento italiano” e “Non insegnate ai bambini”), l’intenso tributo musicale di Luigi dà spazio anche a qualche episodio meno noto, più “ricercato” e “particolare” della sua vasta produzione, spesso divertente e sorprendente, e sempre utile a capire a 360 gradi la complessità e la grandezza di questo straordinario artista,

appartenente a una “razza ormai in estinzione”: quella degli uomini liberi.



ROMA, venerdì 3 febbraio 2023, h 21.15

Omaggio a Gaber

"CHIEDO SCUSA SE PARLO DI GIORGIO"

"L'isola dell'Arte", via Lucio Elio Seiano, 26



Luigi Mariano: voce, chitarra, piano



ospite: Piji

apertura: Kari



Prenotazioni:



isola.arte@gmail.com