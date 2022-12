Omaggio a Ennio Morricone il 1 gennaio 2023

Oltre un centinaio di coristi insieme all’Orchestra Xilon si riuniscono insieme per celebrare il grande compositore Ennio Morricone. Un evento con le migliori musiche da film e alcune pagine poco conosciute che si terrà il 1 gennaio alle 15,30 presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica.

La numerica, per la prima volta così elevata, è stata possibile grazie alla partecipazione di numerose Corali amatoriali e semiprofessioniste legate alla Federcori, l'associazione che riunisce le attività corali amatoriali italiane.

Capodarte2023 è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e le Istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Associazione Teatro di Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Casa del Cinema, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Romaeuropa, Teatro dell'Opera di Roma e poi ancora Filarmonica Romana, Museo Ebraico di Roma e Nuovo Cinema Aquila.

Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.