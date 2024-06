Omaggio a Amy Winehouse al Suburbio

Come sta avvenendo in molti luoghi, anche l'Associazione culturale MUJIC, Massimo Urbani Jazz Informazione e Cultura, nata per ricordare il grande sassofonista romano Massimo Urbani, sentiva il bisogno di omaggiare la figura di Amy Winehouse un'artista di difficile collocazione in termini di stile.

Soul bianco? Jazz? Rock? Non è importante, ma nei pochi anni in cui è vissuta (muore a soli 27 nel 2011) ha lasciato una traccia indelebile. Il suo sfortunato vissuto ci ricorda un po' il nostro Max: storie diverse ma una sensazione di inadeguatezza pervadeva le loro anime e riversavano nella musica questi sentimenti che trapassano il cuore degli ascoltatori.

Un concerto tutto da ascoltare.

Line UP:

Massimo Pirone - TROMBONE e arrangiamenti

Claudio Colasazza - PIANOFORTE

Agnese Villari - VOCE

ALLA FINE DEL 1° SET, come è tradizione, JAM SESSION aperta