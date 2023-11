"Oltre il colore", personale di Bice Perrini

Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Oltre il colore, esposizione personale di Bice Perrini a cura di Rosanna Fumai. L’opening si svolgerà presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, sabato 25 novembre dalle ore 18:00.



Nelle opere di Bice Perrini la potenza del colore va ben oltre la percezione visiva, invita lo spettatore in una vera e propria esperienza immersiva. I colori diventano materia e questa dà forma a soggetti nei quali è possibile riconoscere elementi della natura, come foglie e fiori o immagini astratte che spingono l’osservatore a fantasticare o ritrovare possibili legami con se stesso. Questi elementi rivivono costantemente sulla tela in un caos solo apparente, sono essi espressione di emozioni di un mondo interiore.



Opere esposte che riflettono la poliedricità di un’artista in continuo movimento e crescita, in salti temporali tra passato e presente alla ricerca della propria identità radicata nel forte legame con il territorio d’origine, la Puglia.



Oltre il colore è una mostra che invita ad un viaggio nella dinamicità delle tinte colorate, accompagnati da un’energia positiva che travolge. I visitatori sono portati a scoprire il colore come unico protagonista che definisce l'arte di Bice Perrini e a lasciarsi affascinare dalla sinergia tra le opere, creando un'esperienza estetica ed emotiva davvero unica.



Bice Perrini vive e lavora a Bari dove è nata il 20/12/1967. La sua arte e le sue sperimentazioni attraversano tutte le tecniche fino ad arrivare ad un linguaggio tra performance e pittura astratta, caratterizzata da forti cromie, contrasti e dall’uso del colore puro. Dopo aver studiato all’Accademia di Belle Arti di Bari e all’Accademia estiva di Salisburgo, nel 1991 si trasferisce a Roma a Testaccio. Con la creazione della performance di colori da mangiare Coloribo ( www.coloribo.com) realizza food-art experiences. Ha partecipato a svariate mostre collettive e personali a Monaco, Skopje, Londra, Firenze, Genova, Milano, Roma, Venezia, eventi multisensoriali tra art and food. Ha scritto un libro dal titolo Coloribo, colori da mangiare e cibo multisensoriale, Adda editore.